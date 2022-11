Selon Alibaba, 15 % des zones de livraison en Chine ont été perturbées pendant la journée des célibataires

Les perturbations ont touché près de 15% des zones de livraison en Chine à partir d’octobre et pendant la période de la campagne du festival du shopping du 11.11, a-t-il déclaré.

“La résurgence de Covid a touché une zone après l’autre, entraînant un service logistique anormal ou suspendu à différents endroits”, a déclaré jeudi le PDG d’Alibaba, Daniel Zhang, lors d’un appel trimestriel sur les résultats, selon FactSet. “Cela a nui aux opérations des commerçants et à l’expérience de la logistique des consommateurs.”

Au cours du trimestre clos le 30 septembre, les plateformes d’achat en ligne Taobao et Tmall d’Alibaba ont vu le GMV chuter d’un chiffre à un chiffre par rapport à il y a un an, a déclaré le PDG Zhang.

Les contrôles Covid en cours en Chine ont pesé sur l’économie globale. Les ventes au détail nationales ont chuté en octobre pour la première fois depuis mai, selon les données officielles publiées cette semaine. Cependant, la part des biens physiques vendus en ligne est passée à plus d’un quart.

Douyin, la version chinoise de TikTok, est devenue une plate-forme importante pour les achats en ligne, pilotée par des diffuseurs en direct. L’application vidéo a affirmé que du 31 octobre au 11 novembre, les ventes quotidiennes moyennes du commerce électronique ont bondi de 156 % par rapport à il y a un an pour atteindre un chiffre non divulgué.

Lundi, 15,6 % du PIB chinois ont été affectés négativement par les mesures de Covid, contre 12,2 % une semaine plus tôt, selon un modèle de l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu.

La semaine dernière, la Chine a réduit les délais de quarantaine et signalé un assouplissement plus large de ses contrôles stricts de Covid malgré une augmentation des infections à travers le pays, y compris la capitale Pékin.

Alibaba a enregistré un bénéfice au dernier trimestre de 12,92 yuans (1,85 $) par action de dépôt américaine, hors éléments. Il a dépassé les attentes de 11,62 yuans, selon les estimations de Reuters. Les revenus ont augmenté de 3% par rapport à il y a un an, mais ont dépassé les attentes, a déclaré Reuters.

La société a également augmenté son programme de rachat d’actions de 15 milliards de dollars et a noté qu’elle pas terminer une cotation primaire à Hong Kong d’ici la fin de l’année, comme initialement prévu.

“Le soulagement d’Alibaba aujourd’hui, c’est que la situation ne s’aggrave pas”, a déclaré vendredi Gil Luria, stratège technologique chez DA Davidson, sur “Squawk Box Asia” de CNBC.

“Tant que la consommation n’augmente pas, les investisseurs veulent savoir que leur capital est protégé et préservé, et Alibaba a fait plusieurs choses dans ce sens”, a-t-il déclaré, notant comment les derniers résultats montraient des dépenses “responsables” et une utilisation de l’argent liquide. couler.

Les actions d’Alibaba se sont échangées en hausse de plus de 4% vendredi matin à Hong Kong, après la Actions cotées à New York clôturé en hausse de 7,8 % du jour au lendemain.

Le stock est d’environ 30% inférieur pour l’année jusqu’à présent sur les deux marchés.