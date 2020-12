Dimanche, les deux anciens coéquipiers ont reçu le GOAT: Legendary Lip Lock Award lors de la spéciale « MTV Movie & TV Awards Greatest of All Time », et ont discuté des raisons pour lesquelles le baiser est devenu si emblématique.

« Je pense que la raison pour laquelle le baiser a résonné avec les gens pendant si longtemps n’est pas seulement pour la valeur de choc initiale », a déclaré Blair, ajoutant, « mais parce qu’il a été un catalyseur pour que tant de jeunes gens les aident à réaliser certains aspects de leur sexualité. et aider à mettre les gens à l’aise pour être ce qu’ils sont vraiment. «

« Cela représentait également un changement de paradigme vers une nouvelle dynamique vers l’acceptation dans la culture pop », a déclaré Gellar.

Blair et Gellar ont remporté le prix du meilleur baiser de MTV en 2000 pour leur scène dans le film de 1999. Pour 2020, ils l’ont recréé avec des précautions contre la pandémie en place.