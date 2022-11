‘Selling Sunset’s Jason Oppenheim parle de trouver des maisons pour l’élite hollywoodienne, pourquoi il était contre la télé-réalité

Jason Oppenheim connaît l’immobilier – c’est dans son sang en tant qu’agent immobilier de cinquième génération à Los Angeles.

Le président et fondateur de la société de courtage The Oppenheim Group a été reconnu comme l’un des meilleurs agents du pays avec plus d’un milliard de dollars de ventes conclues, a des listes actives totalisant plus de 300 millions de dollars et a cultivé un rolodex de célébrités de clients et d’amis pour rivaliser n’importe quel livre noir d’Hollywood.

Son statut de l’un des gars incontournables de l’industrie n’a été que cimenté dans la pierre après le succès de “Selling Sunset”, une série de télé-réalité basée sur l’entreprise qu’il a créée avec son frère jumeau, Brett.

Mais Jason, qui se targue d’être très sélectif et protecteur, hésitait à plonger ses orteils dans la télévision.

“Je ne voulais pas faire ‘Selling Sunset’. J’étais très contre le fait de faire une émission pendant longtemps”, a-t-il déclaré. “J’ai dit non à de nombreux producteurs et agents pendant plus d’un an.”

Le courtage de luxe haut de gamme avait initialement un bureau dans l’immobilier de premier choix de West Hollywood, au cœur de West Hollywood. Le marché en plein essor de Los Angeles et la clientèle de célébrités n’étaient que deux des nombreuses raisons pour lesquelles les opportunités télévisées revenaient sans cesse sur son bureau.

“Nous avons été convaincus de faire une bobine de grésillement”, a-t-il admis, affirmant que de nombreux agents du bureau étaient enthousiasmés par l’opportunité non seulement de présenter le courtage, mais aussi éventuellement de générer de nouvelles pistes commerciales.

“Mon frère et moi pensions en grande partie qu’il y avait plus de risques que de récompenses”, a déclaré Jason. “À l’époque, nous ne savions pas que ce serait bien. Nous ne savions pas comment l’entreprise serait présentée. Nous savions que nous avions une excellente réputation. Nous savions que nous grandissions chaque année. Mais je contrôle assez .”

“Donc, l’idée d’abdiquer ma réputation et mon entreprise pour des producteurs et une émission pour un réseau inconnu était pour le moins assez angoissante.”

Le programme a été créé pour la première fois sur Netflix en mars 2019 avec huit épisodes mettant en vedette Mary Fitzgerald, Maya Vander, Davina Potratz, Christine Quinn, Chrishell Stause et Heather Rae Young. Amanza Smith est devenue membre à plein temps de la distribution, suivie peu après par Emma Hernan et Chelsea Lazkani.

“J’ai beaucoup réfléchi pendant la première saison. J’étais très anxieux. Tout ce que je pensais était un gros problème, chaque mot que j’ai dit, c’était un gros problème”, a déclaré Jason. Il n’est plus si anxieux maintenant. “J’ai confiance dans le processus.”

Les fans ont compris le battage médiatique du drame au bureau mélangé à des vues incroyables et privilégiées de certaines des propriétés les plus prestigieuses de Los Angeles, et les saisons deux et trois ont été publiées consécutivement à l’été 2020.

À la quatrième saison en 2021, “Selling Sunset” était un succès certifiable avec pratiquement tous les membres de la distribution une star à part entière.

“Rétrospectivement, je suis extrêmement heureux d’avoir fait le spectacle”, a déclaré Jason. “C’est un coup de foudre d’avoir ce succès.”

Non seulement “Sunset” a trouvé un spin-off à travers le pays à Tampa, en Floride, mais la maison de courtage du frère à Newport Beach a également décroché sa propre émission, “Selling the OC”.

Il a admis qu’il avait “de grands espoirs” pour la série Orange County et est heureux de voir les nouveaux agents “suivre les traces de” Selling Sunset “”.

“Je ne laisserai certainement pas le drame me déranger”, a déclaré Jason. “Je ne suis plus aussi énervé et stressé qu’avant, et d’une certaine manière, je le gère assez bien. Heureusement, je n’ai pas non plus de rôle qui m’oblige à entrer dans beaucoup de drames. Alors je Je suis égoïstement bien placé.”

Parmi les grands drames d’OC qu’il a pu regarder depuis les coulisses, citons la révélation que l’un de ses agents, Kayla Cardona, a tenté d’embrasser un autre agent, Tyler Stanaland hors caméra. Stanaland était marié à l’actrice Brittany Snow à l’époque, et l’ancien couple a annoncé sa séparation des semaines après la diffusion de la série.

Alors que les téléspectateurs ont hâte de voir ce qui va arriver avec “Selling Sunset” maintenant que Christine Quinn est officiellement hors de vue et que deux nouveaux agents sont pour la saison six – Nicole Young (qui fait partie de la maison de courtage depuis une décennie) et Bre Tiesi ont rejoint le casting cet été – Jason est choqué qu’il y ait encore des fractures de l’intérieur.

“Quand elle est partie, je pensais que le bureau continuerait avec plus de cohésion. Mais il y a eu autant de problèmes dramatiques cette saison, sinon plus que n’importe quelle autre saison, etc.”, a-t-il déclaré. “Et je suppose que c’est probablement bon pour le spectacle, mais en termes de niveaux de stress? Peu de choses ont changé. Il y a encore beaucoup de … je ne sais pas ce que c’est, mais il se passe encore des tonnes de choses cette saison. “

Oppenheim a formé un lien avec Quinn il y a des années alors qu’il cherchait une maison dans les collines avec un client. Il s’est arrêté dans une superbe propriété au-dessus du Sunset Strip dans les collines d’Hollywood, où il a rencontré l’ex de Quinn ainsi que Heather Rae Young, qui représentait à l’époque l’ancien basketteur Kris Humphries. Humphries a surenchéri sur la propriété qui a ensuite été vendue à Harry Styles.

Avance rapide de quelques années, et la maison de Harry est de retour sur le marché pour 8 millions de dollars et répertoriée par l’un des nouveaux agents d’Oppenheim, Emma Hernon.

Trouver l’endroit idéal pour les clients (Orlando Bloom, Meryl Streep, Ellen DeGeneres et Dakota Johnson, pour n’en nommer que quelques-uns) est plus facile maintenant qu’Oppenheim peut utiliser l’application 1060, un programme où les agents peuvent télécharger des vidéos authentiques pour les acheteurs potentiels. C’est vaguement inventé le “TikTok pour les maisons”.

“Vous pouvez en quelque sorte avoir une meilleure idée de l’endroit. Vous pouvez voir la lumière naturelle, vous pouvez voir l’échelle, le plan d’étage”, a-t-il déclaré. “Pour moi, c’est un peu plus accessible.”

Au lieu de voir des images prises par des professionnels qui pourraient fausser les perspectives, un agent peut facilement ajouter des vidéos en temps réel à n’importe quelle liste en une seule touche. “C’est une expérience dix fois meilleure 60 secondes à la fois.”

Il a ajouté : « Cela relève du bon sens d’un point de vue technique. Je pense que la progression naturelle de la promotion de l’immobilier ne peut pas toujours être avec des photos. vous ne vous alignez pas sur la prochaine phase de marketing, alors vous ne rendez pas service à vos clients.”

“Ils sont peut-être un peu plus intéressés par la vie privée ou, vous savez, l’accès des paparazzis, mais dans l’ensemble, ils recherchent le même type de choses que n’importe qui d’autre recherche.” — Jason Oppenheim sur les clients célèbres

Le magnat toujours axé sur les affaires a déclaré qu’il était assez rare pour lui d’investir dans des entreprises avec autant d’arguments qui traversent son bureau, et considère 1060 comme un “gagnant-gagnant-gagnant” à tous points de vue.

“On me présente des centaines de choses… Des idées, des opportunités d’investissement et 95% d’entre elles n’ont pas de sens pour une raison ou une autre”, a-t-il déclaré. “Si c’est quelque chose où je me dis:” J’utiliserais ça. J’investirais dans cette entreprise “, alors c’est un coup. C’est assez rare pour moi.”

Quant à ce que sa clientèle A-list recherche dans une propriété ? Oppenheim dit que l’élite d’Hollywood a “des demandes assez similaires à celles de tout le monde.

“Ils sont peut-être un peu plus intéressés par la vie privée ou, vous savez, l’accès des paparazzis, mais dans l’ensemble, ils recherchent le même type de choses que n’importe qui d’autre. C’est toujours pour eux une maison, tout comme pour vous ou n’importe qui d’autre. autre.”