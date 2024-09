Selling Sunset Saison 8 : les plus grosses bombes de la saison 8, des percées émotionnelles aux nouvelles querelles

Cette histoire contient des spoilers pour la saison 8 de Vente de coucher de soleil.

Vente de coucher de soleil a fait son retour tant attendu sur Netflix, et les fans pourraient être choqués par certaines de ses confrontations inattendues.

Dans la saison 8, qui a débuté le vendredi 6 septembre, les téléspectateurs ont pu voir les détails de la saison 7 enfin résolus par les agents immobiliers du groupe Oppenheim. Cependant, les fans seront également témoins de nouvelles querelles entre leurs agents préférés de Los Angeles : Chrishell Stause, Chelsea Lazkani, Emma Hernan, Bre Tiesi, Mary Bonnet, Nicole Young, Amanza Smith et les fondateurs du groupe O, Brett et Jason Oppenheim.

Bien que les téléspectateurs aient officiellement dit au revoir à Heather Rae El Moussa, membre de longue date du casting, dans la saison 7, ils apprendront également à connaître la nouvelle venue de la série, Alanna Gold, alors qu’elle fait ses débuts cette saison.

Continuez à lire pour avoir un aperçu de toutes les plus grosses bombes de Vente de coucher de soleil saison 8.

Chelsea Lazkani et Bre Tiesi.

Avec l’aimable autorisation de Netflix



Bre Tiesi apprend que le mari de Chelsea Lazkani la trompe

Qu’elle le veuille ou non, Tiesi a été impliquée dans le divorce choquant de Lazkani avec son mari Jeff après près de sept ans de mariage.

Dans l’épisode 3, Tiesi apprend par son amie Amanda que le mari de Lazkani a été aperçu en train de « s’embrasser » avec une autre femme. Malgré sa querelle de longue date avec Lazkani, Tiesi décide de dire à son collègue agent ce qu’elle a entendu alors qu’ils s’assoient tous les deux pour boire un verre.

« Une amie que je connais depuis quelques années, Amanda, m’a demandé de venir déjeuner », explique-t-elle à Lazkani dans l’épisode 5. « Elle m’a dit que son ami, dont elle est toujours très proche et qu’elle voit, vit à l’hôtel W à Hollywood, et qu’il a vu votre mari avec une fille… »

Elle note que son amie Amanda avait des « reçus » de SMS indiquant que le mari de Lazkani avait été vu en train de « s’embrasser » avec la femme à l’hôtel. Alors que Tiesi affirme qu’elle n’avait que de bonnes intentions en apportant cette information à Lazkani, les choses commencent à se gâter lorsque ses collègues agents Stause et Hernan s’en mêlent et lui demandent pourquoi elle évoque un sujet aussi sensible devant la caméra.

« Peux-tu clarifier si la scène avec Amanda a été préparée par toi ? » demande Stause à Tiesi au téléphone alors qu’elle est assise avec Lazkani et Hernan dans l’épisode 7. Incrédule face à ce dont ils l’accusent, Tiesi termine la conversation en disant : « Maintenant, je commence à être vraiment énervée. »

La situation se termine sur une note difficile lorsque Tiesi annule un déjeuner avec Hernan et Stause, et se désabonne plus tard de Hernan sur Instagram.

Alanna Or.

Netflix



Il y a un nouvel agent en ville

Dans le premier épisode, les téléspectateurs rencontrent Alanna Gold, qui révèle qu’elle a grandi dans une ville rurale du Canada, qu’elle a 32 ans et qu’elle travaille dans l’immobilier depuis trois ans. Elle partage également un détail très particulier sur son portefeuille immobilier personnel : elle possède une ville du Far West en activité dans le désert appelée Pioneertown, qui était autrefois un décor de cinéma.

Gold invite plus tard les agents à rester dans la ville californienne et à découvrir de quoi il s’agit, bien que seuls Bonnet, Smith et Young fassent le voyage.

Bien qu’elle ait appris qu’elle avait perdu une importante propriété à Manhattan Beach au profit de Bonnet et Lazkani dans l’épisode 2, Gold prouve qu’elle est prête à relever tous les défis dans le secteur hautement compétitif de l’immobilier – en particulier lorsque Brett lui confie une propriété en cours de construction à Hollywood Hills qui finit par présenter de multiples défis.

Nicole Young, Chelsea Lazkani et Emma Hernan.

Netflix



Nicole Young affirme qu’Emma Hernan a eu une relation avec un homme marié

Dans l’épisode 5, Young dit avoir entendu quelque chose à propos d’Hernan qui est « moralement dérangeant » et qui pourrait « vraiment affecter les mariages » lors de sa visite à Pioneertown avec Gold, Smith et Bonnet. Bien qu’elle ne précise pas ce qu’elle a entendu exactement, Young parle plus tard à Gold, qui lui conseille de demander directement à Hernan si la rumeur était vraie.

Dans l’épisode 10, Young dit à Gold qu’elle n’a « respectueusement » pas suivi son conseil et révèle quelle est la rumeur.

« J’ai entendu dire par une source fiable qu’Emma a probablement eu des relations avec un homme marié. Et si Chelsea traverse ce que je pense qu’elle traverse, c’est assez dingue qu’Emma se comporte de manière aussi juste à ce sujet », dit Young dans un extrait de confession. « Je pense que si les rôles étaient inversés, je ne pense pas qu’elle ferait tout son possible pour protéger une rumeur qu’elle a entendue à mon sujet. »

Dans l’épisode final, elle fait part de ses informations à Tiesi, qui lui répond avec un sourire malicieux : « Je ne suis pas une voleuse de mari… » Elle ajoute : « À ce stade, je n’ai aucune loyauté. J’ai l’impression que le fait d’être une bonne personne, ou d’essayer de l’être, ne s’est retourné contre moi que contre moi. Donc à ce stade, je n’ai plus de gants. »

Avant la première de la saison et avant que les téléspectateurs ne sachent quelle était la rumeur, Stause et Lazkani se sont rendus sur les réseaux sociaux pour défendre Hernan en affirmant que le « mensonge préjudiciable » que Young répand dans la saison 8 n’est pas vrai.

Chelsea Lazkani et Mary Bonnet à la fête du 47e anniversaire d’Amanza.

Netflix



Mary Bonnet et Chelsea Lazkani s’affrontent

Une toute nouvelle querelle pourrait choquer les téléspectateurs dans l’épisode 1 lorsque Bonnet révèle qu’elle s’est disputée avec Lazkani pour l’avoir qualifiée de « plus grande fauteuse de pots du bureau » lors d’une séance de questions-réponses sur les réseaux sociaux. Bonnet dit qu’elle a été « prise au dépourvu » lorsque Lazkani lui a envoyé un message disant : « Ne prononce pas mon putain de nom ».

Plus tard, dans l’épisode 3, les tensions s’intensifient lorsque Bonnet s’approche de Lazkani pour parler de ce qui s’est passé et voir s’ils peuvent avancer lors de la fête du 47e anniversaire de Smith. La conversation dégénère et les agents commencent à se crier dessus au point que le mari de Bonnet, Romain, s’en mêle, ce qui rend Lazkani encore plus en colère.

Malgré l’intensité de l’échange, les deux parviennent à surmonter leurs différences lors d’une scène émouvante dans l’épisode 4, lorsque Bonnet verse des larmes après que Lazkani se soit excusée. Lazkani note qu’elle « se sent plus proche » de Bonnet après qu’ils se soient tous deux confiés sur les « traumatismes » qu’ils ont vécus lorsqu’ils étaient plus jeunes.

Bre Tiesi et son ex-mari Johnny Manziel.

Netflix



L’ex-mari de Bre Tiesi, Johnny Manziel, reconnaît qu’il l’a trompée

Dans l’épisode 6, Tiesi révèle qu’elle aide son ex-mari, le joueur retraité de la NFL Johnny Manziel, à trouver une nouvelle maison. Les deux visitent ensemble une propriété de 4 millions de dollars et finissent par avoir une conversation à cœur ouvert sur les raisons pour lesquelles leur mariage a pris fin en 2019.

« La vie suit son cours », dit Manziel à Tiesi pendant l’épisode. « Tu es maintenant dans une situation où tu as obtenu exactement ce que tu voulais dans la vie. Et je suis fier de toi pour ça et je suis heureux pour toi. »

Il continue : « J’ai beaucoup appris sur ce que j’ai mal géré. J’étais un enfant perdu et déprimé qui courait dans les collines d’Hollywood en se saoulant tous les soirs et en vivant dans une boîte de nuit. Et je passais probablement beaucoup de temps dans mon dos. »

Tiesi intervient : « Oh, tu as passé beaucoup de temps avec quelqu’un d’autre sur le dos, mais oui, c’est bien », faisant référence à l’infidélité pendant leur mariage.

Manziel répond en riant : « Oui Bre, oui. Je sais. » Il ajoute : « Et je me sens encore mal aujourd’hui de t’avoir traité comme ça. Divorcer après notre rupture a été l’un des moments les plus durs de ma vie, j’ai pleuré, j’ai supplié et j’ai plaidé. »

Mary Bonnet et Jason Oppenheim aux funérailles de leur chien Niko.

Netflix



Le chien de Mary Bonnet et Jason Oppenheim décède à 18 ans

Bonnet et Jason partagent un moment d’émotion ensemble dans l’épisode 8 lorsque le fondateur du groupe Oppenheim révèle que leur chien de 18 ans, Niko, souffre d’une insuffisance rénale et qu’il ne lui reste que quelques jours à vivre. Les deux, qui sortaient ensemble, partageaient la garde de Niko depuis leur séparation.

Plus tard dans l’épisode, le frère jumeau de Jason, Brett, dit à tous les agents que Niko est mort et il fond en larmes. Jason organise ensuite un repas chez lui et révèle que Mary et lui ont utilisé les cendres de Niko pour se tatouer les bras en l’honneur de leur chien bien-aimé.

Dans l’épisode suivant, ils organisent des funérailles élaborées auxquelles participent tous les agents et leurs amis proches. Après la cérémonie pleine d’émotion, Tiesi, Lazkani, Stause et Hernan commencent à se disputer sur le même sujet, à savoir si Tiesi avait prévu d’évoquer l’infidélité du mari de Lazkani devant la caméra depuis le début.

Bonnet dit plus tard qu’elle a été « consternée par le comportement » de ses collègues agents, car c’était irrespectueux de leur part de se battre aux funérailles de Niko.

Vente de coucher de soleil la saison 8 est désormais disponible sur Netflix.