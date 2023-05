Selling Sunset Saison 6 : Ces Barbies vendent un fantasme à l’épreuve de la récession

de Netflix Vendre le coucher du soleil c’est beaucoup de choses, mais il n’a jamais été question de vendre des couchers de soleil. Pour être honnête, il ne s’agit pas non plus vraiment – ​​comme le suggère la logline de l’émission – de l’immobilier à Los Angeles. L’émission de téléréalité à succès est, en réalité, un feuilleton sur des femmes magnifiques et les amitiés et l’intimidation légère dont elles sont capables, cachées sous la gaze des grandes maisons, du soleil et du rouleau B du sud de la Californie.

À son apogée, Vendre le coucher du soleil est la première télévision d’ambiance : les conséquences sont peu nombreuses, les enjeux minimes et les griefs extrêmement mesquins. Mais au cours des deux dernières saisons, mon émission de télé-réalité préférée est devenue bancale.

Le problème est que tout le monde est devenu trop confortable.

Chaque émission de télé-réalité a besoin d’un méchant et au cours des cinq dernières saisons, c’est Christine Quinn, l’antagoniste blonde platine de la série. Elle a joué son rôle – être une belle méchante Barbie pour la télévision – un peu trop bien, au point où le reste de la Vendre du soleilLe casting a commencé à givrer la reine des glaces. En même temps, les co-stars de Quinn s’entendaient à merveille – allant déjeuner, étant heureuses l’une pour l’autre, souriant tout le temps. Aussi agréable que cela puisse paraître, ce n’est pas pour cela que les gens regardent la télé-réalité.

Si je voulais quelque chose d’aussi paisible, j’aurais investi dans un aquarium d’eau salée.

Christine a quitté la série avant cette sixième saison, plongeant Vendre le coucher du soleil dans un moment couler ou nager : trouvez un autre méchant parmi un groupe de femmes qui ne veulent désespérément pas se salir les mains, ou regardez enfin le soleil se coucher sur ce spectacle prometteur. Heureusement, au moins l’un d’entre eux a compris comment vendre cette nouvelle saison.

Vendre le coucher du soleil a besoin d’un méchant pour travailler. Heureusement, Chrishell s’en est rendu compte.

Comme les autres séries célèbres du showrunner Adam Divello, Les collines, Vendre le coucher du soleil a fonctionné sur une prémisse simple : deux belles femmes ne peuvent pas s’entendre et la ville de Los Angeles n’est pas assez grande pour les deux. Pendant cinq saisons, les deux femmes étaient Christine Quinn, une reine des glaces glamour et hilarante, et Chrishell Stause, une débutante brillante et courageuse. En termes de lutte, Christine est le talon, le méchant; et Chrishell est le visage, le héros du peuple.

La seule chose que Christine et Chrishell avaient en commun était qu’ils travaillaient tous les deux pour le groupe Oppenheim, une agence immobilière présentée comme la meilleure agence pour les riches qui souhaitent acheter et vendre des maisons dans des quartiers extrêmement riches de Los Angeles. Là, aux côtés de collègues agents Maya Vander, Mary Fitzgerald, Davina Potratz et Heather El Moussa (née Rae Young), ils ont cliqué sur leurs ordinateurs portables et dans leurs talons, faisant des affaires.

Ce qui a fait de Christine une telle force, c’est qu’elle a compris que son vrai travail n’était pas l’immobilier, c’était d’être à la télévision. Ces tâches comprenaient le port de tenues spectaculaires, la conduite de voitures flashy, la présentation d’une vie imaginaire ambitieuse et une conscience de soi aiguë. Une minute, elle accuserait Chrishell d’obtenir des listes en flirtant avec le patron, et la suivante, elle se plaindrait à quel point ses pieds lui faisaient mal avec des talons aiguilles Louboutin. Quelques secondes plus tard, elle parlerait de la façon dont les autres femmes portent des chaussures bon marché sur leurs grands pieds.

Alors que Quinn créait une télévision fantastique, ses bouffonneries semblaient porter sur ses co-stars. Ils semblaient de moins en moins enclins à jouer avec elle en volant des clients ou en les mettant à la fin de répliques comme « seuls mes seins sont faux, je ne suis pas faux ». Ils ont plus ou moins isolé Quinn, minimisant les scènes qu’ils ont filmées avec la reine des abeilles. Quinn a finalement quitté la série, annonçant son départ après la cinquième saison créée en 2022.

Ne t’inquiète pas! Christine Quinn va bien. Elle a publié un livre et va à des défilés de mode et est devenue une chérie d’Instagram. Sa propre série est certainement à l’horizon.

La grande question était de savoir si Vendre le coucher du soleil serait bien. Le spectacle perdait sa star la plus convaincante et son méchant. Qui allait commencer les combats ? Qui allait organiser une soirée burgers et botox ? Qui se plaindrait des chaussures bon marché des autres femmes ?

Entrez Chrishell, le protagoniste en titre de la série.

La seule façon de décrire Chrishell cette saison est qu’elle est comme une athlète professionnelle qui a regardé la bande du match de la dernière défaite de son équipe. Elle a compris ce qu’ils avaient fait de mal, ce dont ils avaient besoin et a décidé de prendre sur elle de sauver la partie.

Cette saison, Chrishell dévoile davantage sa vie personnelle à l’écran, en particulier son coming-out et sa nouvelle relation avec le chanteur australien non binaire G Flip, avec qui elle dit avoir trouvé la liberté et le bonheur.

Avec sa nouvelle perspective, Chrishell évalue également ce qui n’a pas fonctionné dans sa relation avec le propriétaire du groupe Oppenheim, Jason, et spécule froidement que sa nouvelle petite amie, Marie-Lou, âgée de 24 ans, n’est peut-être pas la meilleure chose pour ses 46 ans. -ancien ex. Alors que ses camarades expliquent l’écart d’âge en disant que Marie-Lou est mature pour son âge parce qu’elle est européenne, Chrishell n’est pas convaincue.

Chrishell a également coopté une spécialité de Christine Quinn : être dans la blague. Chrishell, qui, en réussissant durablement à la télé-réalité, possède clairement une immense quantité d’intelligence qui ne peut être quantifiée par des tests standardisés, n’a pas peur de jouer à la bimbo si nécessaire. Après que Heather lui ait dit qu’en tant que végétalienne, elle ne peut rien manger « avec les yeux », Chrishell se retrouve à trébucher sur le problème que les œufs n’ont pas d’yeux (techniquement vrai), ni les huîtres (faux, les huîtres ont des yeux ). Ses propres mirettes se rétrécissent alors qu’elle crie : « Mais ils n’ont pas d’yeux ! Les huîtres n’ont pas d’yeux !

Cela ne veut pas dire que tout se passe bien pour Chrishell. Au cours du même voyage de casting «les huîtres ont des yeux» à Palm Springs, elle se heurte à Nicole, un agent qui serait à l’agence depuis des années mais qui est rarement apparu devant la caméra. Le principal reproche de Nicole est que Jason a favorisé Chrishell, auquel Chrishell réagit en sautant de la corde supérieure. Lors de leur escapade tout à fait normale entre collègues, Chrishell dit à Nicole d’arrêter de parler d’elle. C’est un mouvement de télé-réalité courant, la reine des abeilles affirmant sa domination sur la nouvelle fille. Les débutants veulent du temps d’antenne, alors Nicole ne s’arrête pas et Chrishell lâche une bombe.

« Tu n’as pas beaucoup de points et tu te drogue », lui dit Chrishell. « On dirait qu’il n’y a pas que du vin dans votre verre et que vous avez agi comme un fou toute la nuit. »

Les autres femmes sont consternées, non seulement à cause de l’insinuation selon laquelle Nicole est droguée aux stupéfiants, mais parce que Chrishell l’a dit avec les caméras qui tournent. Ils ne peuvent pas casser le code et dire la dernière partie à haute voix. Cela incite les alliés les plus proches de Chrishell, comme Mary, à utiliser la sténographie de la télé-réalité, en disant qu’elle « frappe en dessous de la ceinture ». Nicole subit un test de dépistage de drogue pour prouver son innocence.

« Est-ce que quelqu’un l’a vraiment regardée faire pipi dans la tasse ? Et les résultats sont-ils envoyés à un tiers impartial… ou sont-ils envoyés à Nicole ? » Chrishell dit à la caméra dans un confessionnal, souriant et signalant que le protagoniste autrefois très doux de la série est maintenant prêt à être un méchant si nécessaire.

Vendre le coucher du soleil est un fantasme à l’épreuve de la récession

Ce qui empêche cette saison d’atteindre le sommet de la télé-réalité, c’est le fait qu’il y a encore des femmes dans le casting qui ne sont pas prêtes à jouer au ballon; ils ne feront pas le travail que le spectacle exige. Bre, une nouvelle venue, nous est présentée comme l’une des femmes avec qui Nick Cannon a ses 12 enfants. Avoir un aperçu de la vie de Bre semble être une prémisse alléchante, mais elle passe immédiatement en mode décevant et dit à toutes les femmes que parler de sa vie personnelle avec Cannon est interdit.

La limite fixée par Bre est étrange, et Chelsea Lazkani, membre de la distribution, en dit essentiellement autant – principalement en faisant référence à des tabloïds – mais s’arrête avant de briser complètement le quatrième mur. Puisque Chelsea ne peut pas, je peux : personne n’a été choisi pour cette émission parce qu’ils sont bons pour vendre des biens immobiliers. Bre, comme le reste de ses partenaires, a été choisie parce que sa vie personnelle est intrigante. Mettre en place un panneau « ne pas entrer » signifie que vous ne devriez pas être à la télévision.

De même, Mary en est à sa sixième saison dans la série et à sa deuxième saison en tant que chef de bureau. Elle rappelle continuellement à ses collègues que la gestion de bureau est «trop» de travail, bien que la plupart du temps, nous ne la voyons que discuter avec les autres femmes; la logistique du bureau semble prendre soin d’elle-même. Comme, personne au groupe Oppenheim n’a un de ses ordinateurs portables branchés ou de la paperasse à son bureau.

Le plus grand défi opérationnel au bureau cette saison est que le canapé n’est pas assez grand pour les réunions d’équipe. Chaque fois qu’une réunion est convoquée, il y a une course folle pour obtenir une place sur le canapé qui permette d’être filmé sous un angle flatteur. Les femmes s’écrasent et posent sur le canapé trop petit, comme des sardines glamour. Si Mary était une bonne chef de bureau, elle trouverait un moyen d’éloigner Davina de cette chaise ergonomique peu flatteuse qui fausse la composition du plan.

Si les ressources humaines font bel et bien partie de son travail, Mary semble mitigée face aux diverses violations des droits de l’homme que ces femmes commettent les unes envers les autres. Mary doit trouver un équilibre entre les violations généralisées du lieu de travail et la réalité que les séries dramatiques de bureau sont une bonne télévision. D’une manière ou d’une autre, son plus gros kerfuffle sur le lieu de travail est tout à fait 2023 : Chrishell veut « travailler à domicile ». Ce que cela signifie exactement – ​​filmer des conflits chez elle, montrer des maisons depuis son salon, sauter les réunions sur un canapé exigu – n’est pas clair.

Mais c’est aussi proche que possible des véritables luttes au travail. C’est le bureau du groupe Oppenheim – des ordinateurs portables sans chargeurs, pas de paperasse, la course effrénée à écraser – c’est peut-être l’argument le plus convaincant que tout ce spectacle est une pure fantaisie. Au cours de ces réunions sur un petit canapé, ils expliquent qu’ils vendent toujours des maisons de 15 millions de dollars à des acheteurs mystérieux, une entreprise apparemment épargnée par la précarité économique.

Ces femmes sont-elles au courant des licenciements massifs dans le secteur technologique ? Se soucient-ils de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt ? Comprennent-ils que des taux d’intérêt plus élevés affectent les prêts hypothécaires qui, à leur tour, affectent les acheteurs et les vendeurs ? Est-ce que quelqu’un sait qui est Janet Yellen ?

Peut-être que la réponse à toutes ces questions est oui. Peut-être que Davina sait exactement qui est le secrétaire au Trésor. Mais ce n’est pas la série que j’ai vraiment envie de voir.