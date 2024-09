« Selling Sunset » ne participera pas à la saison 8 en raison d’un avenir incertain

ALERTE SPOILER : Bien que cet article soit un article d’actualité, il contient également des spoilers sur la saison 8 de « Selling Sunset ».

Le drame au sein du casting de « Selling Sunset » continue de se répandre sur les réseaux sociaux et dans la presse, mais malheureusement pour les téléspectateurs, Netflix ne pas Les retrouvailles pour « Selling Sunset » ne sont pas ritualisées comme le sont les retrouvailles pour les émissions Bravo, mais après que la série Netflix a produit sa première en 2022 pour la saison 5, le casting s’est assis avec la star de « Queer Eye » Tan France pour une émission spéciale qui sera diffusée dans les deux semaines suivant la saison, ce que le public attend. Et après une huitième saison chaotique de la populaire émission immobilière, les camarades de casting de « Selling Sunset » ont une parcelle pour en discuter devant leurs fans — mais ils ne le feront pas. (Les représentants de Netflix n’ont fait aucun commentaire.)

Le mélodrame est multiple. La saison 8 de « Selling Sunset » a été diffusée pour la première fois le 6 septembre, mais même avant cela, les stars de la série avaient commencé à exprimer leur colère face à ce que les téléspectateurs y verraient. Plus précisément, la semaine précédant la première, Chrishell Stause – le personnage le plus proche de « Selling Sunset » d’un point de vue, dans la mesure où son adhésion au groupe Oppenheim lors de la saison 1 en 2019 a donné le coup d’envoi de la série – s’est rendue sur Instagram pour ce qui allait se révéler être de nombreux messages. Elle a interpellé sa camarade de casting Nicole Young, en écrivant : « Je ne travaillerai JAMAIS plus sur une série avec elle. Je préférerais être poursuivie en justice. » même histoire Instagramelle a tagué les producteurs de l’émission, Done and Done Productions d’Adam DiVello, ajoutant : « Et vous êtes dégoûtants de l’avoir prise au dépourvu avec cela pour qu’elle le voie avec le monde au lieu de la laisser AU MOINS se défendre avec la VÉRITÉ. »

En cause : tout au long de cette saison, Young, qui a rejoint le casting dans la saison 6, lance à plusieurs reprises une affirmation non fondée selon laquelle Emma Hernan, l’une des amies les plus proches de Stause dans la série, aurait une liaison avec un homme marié. Young évoque ce sujet devant la caméra à trois reprises, bien que la plupart de ses camarades de casting ne montrent que peu ou pas d’intérêt à en parler. La première mention a lieu lors d’un voyage dans le désert, lorsque tout le monde fait semblant de ne pas savoir de quoi Young parle jusqu’à ce qu’elle s’arrête. La deuxième fois, c’est plus long. Dans l’avant-dernier épisode, Young déclare dans une interview confessionnelle, après l’avoir évoqué une fois de plus devant ses collègues agents immobiliers Mary Bonnet et la nouvelle venue Alanna Whittaker : « J’ai entendu dire par une source fiable qu’Emma a probablement eu des relations avec un homme marié. » Elle ajoute ensuite de manière elliptique : « Il y a certaines personnes avec lesquelles vous ne devriez pas avoir de relations. Surtout si certaines personnes ont, je ne sais pas, certains bijoux sur certaines parties de leurs doigts. » Dans le final, Young aborde à nouveau le sujet – lorsqu’elle parle avec sa camarade de casting Bre Tiesi, elle oriente ensuite la conversation vers Hernan, en disant : « Je serais prudente dans sa position, car elle a été impliquée avec des gens avec lesquels elle n’aurait pas dû être. » Tiesi répond : « Des gens mariés ? » Young dit : « Je ne ferais pas confiance à Emma avec mon mari », puis dit à Tiesi que sa source a confronté Hernan. (Dans cette conversation, Young a finalement trouvé un public consentant, Tiesi lui disant : « J’aurais aimé savoir cela plus tôt – cela aurait été une information précieuse. »)

C’est l’un des aspects des querelles internes au casting qui ne sera pas résolu par un épisode de retrouvailles. L’autre concerne la querelle de Tiesi avec Chelsea Lazkani.

Bre Tiesi

AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE NETFLIX

Tiesi et Lazkani se détestent depuis le début. Dans la saison 6, Lazkani a accueilli Tiesi, une nouvelle membre du casting qui a un enfant avec son père débauché Nick Cannon, en jugeant son arrangement avec Cannon, dans lequel elle est l’une des nombreuses mères de ses enfants. Dans la série, Lazkani a qualifié leur relation de « plutôt rebutante » et a déclaré que « la façon dont je vis ma vie est très différente de la sienne en tant que chrétienne ». Tiesi, qui n’est pas une violette timide, a naturellement riposté au jugement de Lazkani, et bien qu’elles aient appelé à des trêves occasionnelles depuis, elles ne s’entendent tout simplement pas.

Passons à la saison 8, dans laquelle Tiesi reçoit un appel de son amie agent immobilier Amanda Lynn, qu’elle rencontre ensuite pour déjeuner. À la caméra, Lynn montre à Tiesi des SMS envoyés par une amie disant qu’elle avait été témoin de la tromperie du mari de Lazkani dans les résidences W à Hollywood. Tiesi semble avoir un dilemme : doit-elle dire à son ennemi juré Lazkani qu’elle l’a trompée ? Bien sûr qu’elle le fait : les deux boivent un verre et ce qui semble être une conversation sincère, versant des larmes et se liant. Cette communion ne dure bien sûr pas, et à la fin, Tiesi et Lynn – dont des tweets racistes passés ont refait surface Après s’être mise en évidence, Lynn et Lazkani se rendent au bureau du groupe Oppenheim, en mode méchant. Dans l’avant-dernière scène de la saison, Lynn s’assoit délibérément au bureau de Lazkani, tandis que Tiesi appelle son patron Jason Oppenheim pour lui présenter Lynn. Et dans les derniers instants de la saison 8, Lazkani enlève son alliance lors d’un confessionnal, alors qu’elle entre dans une maison qu’elle a exprimé son intérêt à acheter.

Pendant le cycle de presse de la saison 8, Tiesi a fait exploser toute cette chronologie. Entretien avec Brice Sander de « Entertainment Tonight » Cette semaine, elle a dit qu’elle avait découvert hors caméra – en décembre de l’année dernière – que le mari de Lazkani l’avait trompée, et qu’elle avait appelé Hernan pour pouvoir le dire à Lazkani, ce que Tiesi dit qu’Hernan a fait. À partir de là, selon Tiesi, « Chelsea m’a appelé directement. Nous avons eu une conversation complète. Très, très claire. Elle connaît exactement tous les détails, et nous étions en règle. » Elle et Lynn ont ensuite tourné la scène du déjeuner pour l’émission en mars de cette année, et Lynn lui a montré les « reçus » de l’ami de Lynn concernant la tromperie – pour la première fois, dit Tiesi. (C’est aussi en mars que People a annoncé que Lazkani avait demandé le divorce.) Pour sa part, Lazkani est à peu près a confirmé cette chronologie sur X (bien que ce ne soit clairement pas les intentions bienveillantes de Tiesi), tweetant : « J’entends ce qui tourbillonne pendant le tournage, et je demande à la production de mettre en place une scène avec Bre. Je l’ai fait pour qu’elle puisse me le dire directement, afin que cela ne soit pas transmis à un milliard de personnes avant moi. J’espère que cela aide ! » Lazkani également tweeté« Je l’ai dit clairement et je l’ai mis par écrit : si Amanda, une raciste, fait partie du casting de la série, je suis viré. »

« Selling Sunset » est à bien des égards une question d’artifice. Comme les précédentes séries de DiVello « Laguna Beach » et « The Hills » pour MTV, elle montre la Californie du Sud comme un magnifique tableau et met en valeur les aspects les plus pittoresques de Los Angeles pour illustrer pourquoi les clients des agents immobiliers de « Selling Sunset » seraient prêts à dépenser des millions, voire des dizaines de millions de dollars pour vivre ici. Ses aspects mis en scène – mise en scène et tournages répétés, fabrication de chronologies – ont toujours été évidents, même si jamais tout à fait ce C’est évident. Contrairement aux années précédentes, Netflix n’a pas tourné deux saisons à la suite et n’a pas encore annoncé de renouvellement de la série. Et le soulèvement du casting semble très réel, voire existentiel. Pour l’instant, du moins, l’avenir de « Selling Sunset » est dans une brume que DiVello pourrait montrer dans une vue panoramique du centre-ville de Los Angeles.

D’autre part, « Selling Sunset » est actuellement n° 2 dans le Top 10 de Netflix aux États-Unis, n° 6 dans le Top 10 mondial et, selon le streamers ptoibljec donnéesest surveillée dans le monde entier. Partons donc du principe que — comme le savent aussi bien les agents immobiliers de « Selling Sunset » que quiconque — tout est négociable.