Selldorf Architects achève les gratte-ciel de Brooklyn recouverts de porcelaine

Le studio local Selldorf Architects a revêtu deux gratte-ciel sur le front de mer du quartier de Williamsburg à Brooklyn avec des carreaux de porcelaine irisés.

Suite aux images diffusées du projet en construction l’année dernière, Un carré de dominos a été récemment achevé et comprend une tour résidentielle de 55 et 39 étages située à côté du pont de Williamsburg et de la raffinerie de sucre Domino récemment ouverte.

Les deux gratte-ciel se dressent au sommet d’un podium triangulaire de six étages situé dans un terrain le plus éloigné du parc Domino, un parc extérieur conçu par Field Operations.

Les unités en copropriété sont situées dans la plus courte des deux tours, tandis que les unités locatives sont situées dans la plus haute tour sud.

Les commodités du bâtiment sont situées aux quatrième, cinquième et sixième étages et comprennent une piscine intérieure, un sauna, un bassin froid et une terrasse de piscine extérieure qui surplombe le pont de Williamsburg.

Selon Selldorf Architects, la volumétrie globale des gratte-ciel a été déterminée dans le cadre d’un plan directeur réalisé par SHoP Architects et le promoteur. Gestion de deux arbres avant que le studio ne commence à travailler sur le projet.

« Au moment où Selldorf Architects a commencé le projet, l’idée des deux tours sur le podium était déjà préétablie, donc les hauteurs et les dimensions étaient plus ou moins en place », a déclaré Oliver Link, partenaire de Selldorf Architects, à Dezeen.

Le mandat du studio comprenait le revêtement des tours avec ses carreaux de porcelaine « perlés » distinctifs, la conception des équipements et la conception des intérieurs des bâtiments en collaboration avec les studios de New York. Dencityworks et Bonetti Kozerski.

Le studio a choisi de revêtir les gratte-ciel de carreaux de porcelaine pour ses qualités réfléchissantes, contrastant l’effet avec un revêtement gris clair sur la base.

« Nous avons utilisé ce matériau avec une finition perlée qui présente un véritable et magnifique scintillement et qui change non seulement au cours de la journée, mais aussi selon les saisons », a déclaré Link.

« Il y a quelque chose de très léger dans les deux tours qui nous a séduit. Le podium en revanche, qui est un podium triangulaire de six étages, nous l’avons revêtu d’un granit gris clair. »

Les efforts durables dans le bâtiment comprennent une réduction de l’utilisation du béton, ainsi que l’élévation des niveaux inférieurs du bâtiment pour qu’ils soient au-dessus de la zone inondable de l’East River à proximité.

Selldorf Architects et Diamond Schmitt dévoilent la conception du septième agrandissement du Musée des beaux-arts de l’Ontario

« Le bâtiment n’a pas réellement de cave, donc c’est essentiellement un bâtiment sur dalle, avec évidemment des fondations, mais nous n’avons pas creusé, et nous n’avons pas coulé des tonnes et des tonnes de béton dans la terre et rien que ça. est un élément durable », a déclaré Link.

« D’autres éléments concernent davantage l’utilisation et le style de vie. La façon dont vous disposez des commodités intérieures, extérieures, ouvertes aux éléments, encourage le bien-être. »

Le bâtiment contient également un parking à vélos et utilise les eaux grises pour l’irrigation.

Link a noté que le studio a trouvé l’emplacement du bâtiment « fascinant » ainsi que le développement environnant, qui comprend le parc et un gratte-ciel conçu par CookFox.

« Les deux tours s’ouvrent en diagonale vers le pont et la proximité du pont est fascinante », a déclaré Link.

« Une partie de ce qui est passionnant dans ce développement est la façon dont le bord de la rivière a été formalisé. Il y avait diverses poches le long du chemin depuis Greenpoint qui descendaient, mais certaines d’entre elles étaient informelles. Je pense que tout cela s’articule très bien en tant que bord de rivière. »

Selldorf Architects est à l’origine de la refonte de l’aile Sainsbury de la National Gallery, pour laquelle l’entreprise a été critiquée.

D’autres projets du studio incluent une galerie d’art en Ontario.

La photographie est de Evan Joseph, sauf indication contraire.

Crédits du projet :

Architecte concepteur : Architectes Selldorf

Architecte de référence : Architecture de dencityworks

Architecte paysagiste : Opérations sur le terrain de James Corner

Aménagement intérieur : Architectes Selldorf, Dencityworks et Bonetti Kozerski

Ingénierie structurelle : Rosenwasser / Grossman Ingénieurs-conseils

Génie électrique : Cosentini Associés

Génie civil: Langan

Entrepreneur général : Gestion de deux arbres

Entrepreneur en vitrage/installateur de façade : Installation de Skyline/ELICC