SPRINGFIELD, Mo .: Myah Selland a marqué 19 points avec 10 rebonds, six passes et quatre interceptions et l’État du Dakota du Sud a battu sa troisième équipe classée cette saison, battant le 20e État du Missouri 60-52 samedi.

Les Jackrabbits (5-2) ont battu Iowa State et Gonzaga et ont sauté dans le Top 25 avant de perdre leurs deux derniers matchs face à Kansas State et au nord de l’Iowa.

Paiton Burckhard a ajouté 13 points pour l’État du Dakota du Sud, qui a pris la tête en marquant neuf points consécutifs au premier quart et en le transformant en une course de 14-2. L’avance était de 31-22 à la demie et de 13 au milieu du troisième quart.

Les Bears (4-2), qui ont remporté Power Five contre le Maryland et le Missouri, n ° 14, mais ont perdu contre Wake Forest, ont clôturé à 46-40 au début du quatrième quart. Un panier de Jasmine Franklin l’a coupé deux à quatre, mais les Bears ont marqué les neuf points suivants, un 3 points par Burckhard faisant 55-32 avec 6 1/2 minutes à jouer.

Missouri State n’a été que 5 sur 19 au quatrième quart et a terminé à 32% pour le match.

Brice Calip a marqué 13 points pour l’État du Missouri.

Les Bears ont remporté la seule autre rencontre entre les équipes en 1974.

