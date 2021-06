Selfmade Starboy dans The Music Industry Ranvir | Nouvelles des gens

New Delhi : Ranvir (Sidharth), tout comme son nom magnifique, est un artiste montant incarnant la grandiloquence de la jeunesse et de la créativité pour impressionner des millions de fans sur ses chansons.

Sidharth aka Ranvir est maintenant un nom bien connu dans l’industrie musicale indienne. Loué pour son style de chant unique et sa belle voix, il a d’abord commencé sa carrière avec ‘Subha Subha’. La chanson est une mélodie romantique du Pendjab, qui a été magnifiquement écrite par le célèbre parolier et compositeur de chansons « JAANI » et le directeur musical « B PRAAK » et finalement visionnée dans une vidéo qui a recueilli plus de 3 millions de vues sur la principale plateforme de streaming YouTube.

Issu d’une famille de la classe moyenne, l’ADN de Ranvir est celui d’un interprète et chanteur vedette. Son « attitude de ne jamais dire mourir » et son esprit de travail acharné, même en période de difficulté, ont conduit sa carrière de la compétition à des compétitions musicales et des spectacles de niveau collégial à celui d’interprète et de chanteur de renommée mondiale. Ranvir (Siddharth) est également un ingénieur diplômé de la prestigieuse université de Sharda.

Sa poursuite d’une carrière musicale professionnelle est une source d’inspiration pour de nombreux rêveurs et chanteurs débutants. Il n’est pas seulement connu pour ses talents de chanteur, mais aussi pour son talent de compositeur et d’acteur. Il a lancé sa deuxième chanson à succès ‘kudiye Snapchat Waliye’, en 2018, avec le chanteur et interprète super talentueux ‘SUKH-E muzical doctorz’ et l’éternel ‘JAANI’, avec la direction vidéo de ‘Robby Singh’ qui a recueilli presque deux fois les vues de son premier lancement.

Depuis le début de sa carrière, Ranvir (Sidharth) a travaillé avec des maisons de disques bien connues telles que « Speed ​​Records » et « Sony Music India » et continue d’impressionner ses fans du monde entier avec son troisième clip vidéo lancé le 16 mai 2021, qui a déjà récolté plus de 11 millions de vues sur Youtube.

La chanson intitulée « Patthar Wargi » est une chanson de genre romantique qui touche le cœur des jeunes et des moins jeunes. Mettant en vedette la célèbre actrice Hina Khan et en collaboration avec ‘Jaani’ et ‘B Praak’, ce dernier lancement s’est imposé dans le cœur des amateurs de chansons pendjabi. Ce récent lancement a laissé ses fans vouloir plus de chansons et les a laissés curieux pour son prochain lancement. La trajectoire de croissance de ce chanteur nous dit que le travail acharné peut toujours vous mener à des endroits différents.

(Avertissement : il s’agit d’un contenu de Brand Desk)