Selfie tragique d’une famille innocente qui allait être exécutée par les meurtriers du Hamas : l’heureux couple, leurs jumelles de six ans et leur fils âgé de quatre ans seulement qui ont subi une mort brutale dans une ville frontalière avec Israël

Le gouvernement israélien a publié le selfie d’une famille innocente qui aurait été tuée par des militants du Hamas dans leur kibboutz près de la frontière avec Gaza.

Tamar et Yonatan Kedem, ainsi que leurs enfants Shachar, Arbel et Omer, auraient tous été assassinés par le Hamas dans le kibboutz Nir Oz, situé à seulement 2,2 kilomètres de la frontière entre Israël et Gaza.

Les décès de cette famille ne représentent qu’une poignée des plus de 700 Israéliens qui ont été tués depuis que le Hamas a lancé son attaque à grande échelle ce week-end, ont déclaré lundi les Forces de défense israéliennes (FDI).

1 200 autres personnes ont été blessées, dont beaucoup grièvement.

Le compte officiel X d’Israël a partagé la photo des cinq membres souriants de la famille dans un message dimanche soir.

La dernière publication de Tamar sur les réseaux sociaux a été publiée la nuit précédant l’invasion d’Israël par le Hamas.

Plusieurs personnalités ont dénoncé le meurtre de la famille, notamment l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett.

Le message disait : « Tamar, Yonatan et leurs enfants Shachar, Arbel, Omer. Une famille entière anéantie par les terroristes du Hamas.

‘Il n’y a pas de mots. Que leur mémoire soit une bénédiction.

Yishai et Mor Lacob sont des amis proches de Tamar Kedem et faisaient partie d’un groupe d’amis qui communiquaient régulièrement entre eux.

Mme Lacob, qui vit à Sydney, a déclaré : « C’était horrible. Quand tout a commencé à se produire, le groupe de nos amis a pris des nouvelles. Tamar était, comme à son habitude, la première personne à s’assurer du bien-être de chacun.

«Elle a dit qu’elle se cachait dans le coffre-fort, mais elle est ensuite devenue extrêmement silencieuse. L’attente était horrible, je savais que quelque chose se passait et j’ai commencé à imaginer toutes sortes de choses.

« Nous avons même commencé à regarder les vidéos de propagande du Hamas pour voir si nous pouvions les reconnaître. Hier, nous avons appris la terrible nouvelle, ils avaient tous été exécutés – tous, toute la famille. Je suis incrédule.

La famille vivait dans le kibboutz (une communauté d’environ 400 personnes) et Mme Lacob a déclaré qu’elle savait que les terroristes « se sont livrés à un massacre meurtrier là-bas ». Elle a déclaré : « Si les gens ne sortaient pas, ils mettaient le feu à leurs maisons, puis les abattaient alors qu’ils couraient pour sauver leur vie. »

« Regardez leurs visages heureux. Leur amour. Tous assassinés par des terroristes palestiniens au kibboutz Nir-Oz. Juste parce qu’ils sont juifs.

Le profil de Tamar sur les réseaux sociaux indique qu’elle est conseillère auprès du ministère de l’Intérieur au sein du Département de la coopération régionale et des clusters.

Le Facebook de Tamar a hébergé plusieurs photos de sa famille à des moments plus heureux

Son profil indique également qu’elle travaille à la Fondation pour encourager les initiatives en matière d’éducation et qu’elle était une ancienne responsable du programme des Cadets pour le service municipal, une initiative visant à former des dirigeants locaux dans les communautés rurales d’Israël.

Tamar, qui a grandi à Jérusalem, a obtenu une maîtrise en gestion et politiques publiques à l’Université Ben Gourion de Beersheva, en Israël.

Son Facebook contient des dizaines de photos d’elle et de sa famille dans des moments plus heureux.

Elle et son mari, directeur des opérations et producteur de blé, semblent être ensemble depuis longtemps.

Le profil de Tamar sur les réseaux sociaux contient plusieurs photos du couple quand ils étaient jeunes, jusqu’à nos jours.

Sa dernière publication sur les réseaux sociaux a été publiée la nuit précédant l’invasion d’Israël par le Hamas.

Le couple a partagé des dizaines de photos de leur famille dans leur kibboutz

Elle a partagé des photos de son kibboutz, un type de communauté isolée unique en Israël, célébrant Souccot, une fête juive célébrant les Israélites à qui il a été ordonné de faire un pèlerinage au Temple de Jérusalem.

L’armée israélienne a déclaré lundi avoir touché plus de 500 cibles dans la bande de Gaza lors de frappes de représailles nocturnes contre la bande de Gaza, pauvre et sous blocus, une enclave de 2,3 millions d’habitants, les responsables faisant état d’au moins 413 morts palestiniens.

« De nuit, des avions de combat, des hélicoptères, des avions et de l’artillerie de Tsahal ont frappé plus de 500 cibles terroristes du Hamas et du Jihad islamique dans la bande de Gaza », a indiqué l’armée dans un communiqué.

D’épais panaches de fumée s’échappaient de l’enclave palestinienne alors que les frappes se poursuivaient aux petites heures du matin.

Le bilan des morts de cette nouvelle guerre dépasse déjà largement les 1 100.

Sur le terrain, des milliers de soldats israéliens se préparent à lancer une attaque terrestre massive pour détruire les combattants du Hamas et les infrastructures à Gaza, ce qui entraînera des combats dans les rues.

Mais en attendant, Israël pourrait choisir de mener de petites opérations de forces spéciales visant à cibler des terroristes du Hamas de premier plan.

Le ministre israélien de la Défense a ordonné un « siège complet » de Gaza, trois jours après que les militants du Hamas ont commencé à attaquer des citoyens israéliens dans tout le pays.

Un ambulancier tient une petite fille avec le visage plein de sang et de saleté suite au bombardement d’avions israéliens à Gaza lundi

Un secouriste tient dans ses bras une petite fille qui pleure après avoir été retirée du lieu du bombardement de Gaza lundi

Un missile explose dans la ville de Gaza lors d’une frappe aérienne israélienne dimanche soir

Un panache de fumée s’élève dans le ciel de la ville de Gaza lors d’une frappe aérienne israélienne lundi

Les frappes aériennes israéliennes ont détruit lundi des bâtiments et des voitures dans le camp de réfugiés d’Al-Shati dans la bande de Gaza.

Le ministre Yoav Gallant a ajouté que les autorités couperaient l’électricité dans la zone frontalière et bloqueraient l’entrée de nourriture et de carburant dans la région.

Cette annonce intervient alors que l’armée israélienne parcourait le sud du pays à la recherche de combattants du Hamas et gardait les brèches dans sa barrière frontalière avec des chars, tandis qu’elle a pilonné sans relâche la bande de Gaza aux petites heures de ce matin, avec des frappes aériennes et de l’artillerie touchant plus de 1 000 cibles appartenant à Hamas pendant la nuit.

Des centaines de Palestiniens ont été tués et des bâtiments ont été réduits en ruines après qu’Israël a commencé son attaque de vengeance meurtrière en réponse au lancement par surprise du Hamas qui a jusqu’à présent tué plus de 700 Israéliens et en a blessé 1 200.

Les frappes aériennes israéliennes ont jusqu’à présent rasé une grande partie de la ville de Beit Hanoun, au nord-est de l’enclave palestinienne, que les terroristes du Hamas utilisaient comme base pour leurs attaques.

Sur le terrain, des milliers de soldats israéliens se préparent à lancer une attaque terrestre massive dans les « prochaines 48 heures » pour détruire les combattants du Hamas et les infrastructures à Gaza, ce qui entraînera des combats dans les rues, affirment des responsables américains.

