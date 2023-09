Selfie sexy au lit de Jennifer Lopez en lingerie : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jennifer Lopez a prouvé qu’elle était belle même lorsqu’elle se réveille le matin ! La femme de 54 ans a posté un selfie depuis son lit sur son Instagram, alors qu’elle portait une combinaison de lingerie en soie verte tout en ne portant pratiquement pas de maquillage à part un eye-liner.

Sur la photo, JLo était blottie sous ses draps tout en portant un haut à fines bretelles en soie verte avec un décolleté en V et des détails en dentelle blanche. Le visage de JLo était magnifique alors qu’elle appliquait un fard à paupières marron clair sur ses paupières et ajoutait un eye-liner noir. Le reste de son visage était complètement nu, montrant son teint impeccable. Quant à la tête de lit, JLo ne doit pas savoir qu’elle existe car ses cheveux étaient parfaitement ondulés en éruption avec le haut de sa tête plein de volume.

S’il y a une chose sûre à propos de JLo, c’est qu’elle publie toujours des photos sexy sur les réseaux sociaux, et tout récemment, elle a porté un ensemble de lingerie en dentelle bleue sur Instagram qui mettait en valeur ses abdominaux toniques. Sur les photos, JLo portait un kimono en satin de viscose Intimissimi Sweet Escape à imprimé cachemire bleu avec un soutien-gorge balconnet plongeant Intimissimi Sweet Escape Sofia en dessous. Elle a porté le soutien-gorge push-up avec une paire de culottes brésiliennes Intimissimi Sweet Escape taille basse transparentes assorties et une paire de chaussons Femme Azucar.

En tant qu’ambassadrice d’Intimissimi, JLo a porté une multitude de looks de lingerie sexy et un autre de nos favoris était son soutien-gorge rose plongeant avec des détails en dentelle blanche. Le soutien-gorge à armatures décolleté révélait un décolleté ample et elle l’a porté avec une culotte rose assortie doublée de dentelle avec une robe rose soyeuse sur le dessus.