Selfie : Karan Johar salue Prithviraj Sukumaran comme la mégastar du cinéma indien

Karan Johar fait la promotion de son prochain film Selfiee qui est produit conjointement par Prithviraj Sukumaran. Il entre dans la ceinture hindi en faisant ses débuts à Bollywood avec Selfiee de Dharma Productions. Après avoir financé divers films dans le cinéma malayalam, l’acteur est maintenant prêt à produire un film en hindi. Le cinéaste de la sortie tant attendue de la grande bannière a hautement parlé de Prithviraj Sukumaran.

L’acteur est un nom familier dans le sud mais travaille principalement à Mollywood. Il est apparu dans plus de 100 films comme le dernier Jana Gana Mana, Lucifer, Mumbai Police Classmate, et plus encore. Il est maintenant prêt à jouer dans le film de Bollywood Selfiee, qui est un remake officiel en hindi de son film Driving License.

Karan Johar, qui a collaboré avec Prithviraj Sukumaran pour son prochain film, s’est adressé à l’acteur en tant que mégastar. KJo a déclaré qu’il était une mégastar non seulement dans le cinéma malayalam mais dans le cinéma indien. Dans une interview à ETimes, le réalisateur a déclaré que l’idée de collaborer avec lui semblait excitante. Ajoutant que Sukumaran est venu à bord en tant que producteur et a été l’énergie positive la plus étonnante pour eux.

Selfiee est une adaptation d’un film malayalam intitulé Driving License. Il met en vedette une distribution d’ensemble comprenant Akshay Kumar, Emraan Hashmi, Diana Penty et Nushrratt Bharuccha. La comédie dramatique est réalisée par Raj Mehta. Il est produit conjointement par Dharma Production de Karan Johar, Cape of Good Films d’Akshay Kumar, Prithviraj Productions de Sukumaran et Magic Frames. Selfie devrait sortir en salles le 24 février 2023.

Outre Selfiee, Karan Johar a son film de réalisateur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani qui devrait sortir cette année. Le drame romantique marque le retour de Johar à la réalisation après 6 ans. Il produit également Yodha et Singham Again.

Pendant ce temps, Sukumaran a une liste fantastique de films à venir, dont la vedette de Prabhas Salaar et un autre projet de Bollywood Bade Miyan Chote Miyan avec Akshay Kumar et Tiger Shroff. Il a également un film de réalisateur intitulé L2 : Empuraan.