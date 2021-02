Selfie de Mars? La persévérance de la NASA renvoie une photo du moment avant l’atterrissage

Vendredi, des scientifiques de la NASA ont présenté des premières images frappantes de l’atterrissage parfait du rover Mars Perseverance, y compris un selfie du véhicule à six roues suspendu juste au-dessus de la surface de la planète rouge quelques instants avant l’atterrissage.

La photographie couleur, susceptible de devenir un classique instantané parmi les images mémorables de l’histoire des vols spatiaux, a été prise par une caméra montée sur l’étage de descente de la «grue du ciel» propulsée par fusée juste au-dessus du rover alors que le véhicule spatial de la taille d’une voiture était en train d’être abaissé jeudi sur le sol martien.

L’image a été dévoilée par les responsables de la mission lors d’une webémission en ligne du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA près de Los Angeles moins de 24 heures après l’atterrissage.

La photo, regardant vers le bas sur le rover, montre le véhicule entier suspendu à trois câbles non bobinés de la grue du ciel, avec un cordon de communication «ombilical». Des tourbillons de poussière soulevés par les propulseurs de fusée de la grue sont également visibles.

Quelques secondes plus tard, le rover a été doucement planté sur ses roues, ses attaches ont été sectionnées et la grue céleste – son travail terminé – s’est envolée pour s’écraser à une distance de sécurité, mais pas avant que les photos et autres données collectées pendant la descente aient été transmises au rover pour la garde.

L’image du laboratoire scientifique suspendu, frappant par sa clarté et son sens du mouvement, marque la première photo de ce type en gros plan d’un vaisseau spatial atterrissant sur Mars, ou sur une planète au-delà de la Terre.

«C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant», Aaron Stehura, responsable adjoint de l’équipe de descente et d’atterrissage de la mission, se décrivant ainsi que ses collègues comme «impressionnés» lors de la première visualisation de l’image.

Instantanément iconique

Adam Steltzner, ingénieur en chef du projet Perseverance au JPL, a déclaré avoir trouvé l’image instantanément iconique, comparable à la photo de l’astronaute Apollo 11 Buzz Aldrin debout sur la lune en 1969, ou aux images de Saturne de la sonde Voyager 1 en 1980.

Il a déclaré que le spectateur était lié à un moment marquant représentant des années de travail par des milliers d’individus.

«Vous êtes amené à la surface de Mars. Vous êtes assis là, à sept mètres de la surface du rover regardant vers le bas », dit-il. «C’est absolument exaltant, et cela évoque ces autres images de notre expérience en tant qu’êtres humains se déplaçant dans notre système solaire.

L’image a été prise à la toute fin de la séquence de descente dite de «sept minutes de terreur» qui a amené la Persévérance du haut de l’atmosphère de Mars, voyageant à 12 000 miles par heure, à un toucher doux sur le sol de un vaste bassin appelé le cratère Jezero.

La semaine prochaine, la NASA espère présenter plus de photos et de vidéos – certaines peut-être avec audio – prises par les six caméras fixées au vaisseau spatial descendant, montrant davantage les manœuvres de la grue céleste, ainsi que le déploiement du parachute supersonique qui l’a précédé.

Une autre photo couleur publiée vendredi, capturée quelques instants après l’arrivée du rover, montre une étendue rocheuse de terrain autour du site d’atterrissage et ce qui semble être les falaises delta au loin.

L’équipe de surface de la mission passera les jours et les semaines à venir à détacher, déployer et tester le bras du robot, les antennes de communication et d’autres équipements du véhicule, aligner les instruments et mettre à niveau le logiciel du rover, a déclaré Hwang.

Elle a dit qu’il faudrait environ neuf «sols», ou jours martiens, avant que le rover ne soit prêt pour son premier tour d’essai.

L’une des tâches de Perseverance avant de se lancer dans sa recherche de signes de vie microbienne sera de déployer un hélicoptère miniature qu’il a transporté sur Mars pour un vol d’essai extraterrestre sans précédent. Mais Hwang a déclaré que cet effort était encore dans environ deux mois.