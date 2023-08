Selfie au lit de Janet Jackson portant un collier en or : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Janet Jackson porte toujours une sorte de look sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans son dernier post Instagram. L’homme de 57 ans a posté un selfie du lit ne berçant rien d’autre qu’un collier ras du cou en or, des lunettes de soleil et du rouge à lèvres en or.

Janet a posté le selfie avec la légende : « J’ai visité la merveilleuse boutique de @asasoltan aujourd’hui ! C’était plein de caftans magnifiques, de bijoux sexy, de cristaux incroyables et plus encore… votre fille est partie avec plusieurs sacs ! Elle a en fait visité le magasin de Asa Soltan Rahmatiancienne star de Bravo’s Shahs du coucher du soleil. Sur la photo, Janet avait ses longs cheveux lissés en un chignon haut et volumineux en désordre tandis qu’elle berçait de très longs cils couverts de lunettes de soleil carrées surdimensionnées.

Plus à propos Janet Jackson

Janet a stylisé son look avec un rouge à lèvres doré subtil et un énorme collier ras du cou en or avec de petits charmes suspendus. Sur la photo, Janet semblait être nue car la photo a été prise du décolleté vers le haut et elle n’était pas habillée. La photo sexy de Janet a été une surprise totale car il est très rare de la voir poster des selfies, et à part ce look, elle a récemment posté une photo sur sa page en portant un sweat à capuche noir avec un pantalon de survêtement assorti, une écharpe à motifs enroulée autour de son cou, et lunettes carrées surdimensionnées.

Lorsque Janet ne publie pas ses tenues décontractées après avoir répété avant un concert, elle est généralement habillée à la perfection, et l’un de nos looks récents préférés était la magnifique robe drapée noire qu’elle portait pour promouvoir sa tournée « Together Again ». Janet a partagé la photo d’elle portant la robe noire à col roulé à manches longues avec une longue cape de soie drapée sur ses bras qui tombait dans un long train devant elle. Elle a complété son look avec un œil charbonneux doré sensuel, une lèvre nude mate et une queue de cheval lisse extra longue et droite.

