Selfie : Akshay Kumar et Salman Khan se réunissent pour groover sur la chanson de Main Khiladi ; rappelle aux fans de Mujhse Shaadi Karogi [Watch]

Akshay Kumar et Emraan Hashmi jouera dans Selfie ensemble. C’est un remake du film Malayalam Permis de conduire. Akshay et Emraan ont tous deux fait la promotion de leur film à travers le pays. Récemment, les créateurs ont sorti une chanson intitulée Main Khiladi. La chanson est un remake de l’ancienne chanson Khiladi principal Tu Anari du film du même nom. Il mettait en vedette à l’origine Akshay Kumar et Saif Ali Khan. La nouvelle version met en vedette Akshay avec Emraan Hashmi. Les deux stars ont fait la promotion de la chanson auprès de diverses célébrités. Akshay s’est joint à Grand Patron 16 héberger Salman Khan pour le même.

Akshay Kumar groove avec Salman Khan sur la chanson Main Khiladi de Selfiee

Entertainment News regorge de mises à jour sur le selfie d’Akshay Kumar et Emraan Hashmi. Les fans sont vraiment ravis de voir Akshay et Emraan ensemble. Leur excitation a triplé alors qu’Akshay s’est joint à son bon ami Salman Khan pour la chanson Main Khiladi. Dans la vidéo, on voit Akki jouer avec Tiger Shroff. Salman le regarde et lui demande s’ils devraient jouer ensemble. Et coupé, nous avons Salman Khan et Akshay Kumar qui groove ensemble sur la chanson Main Khiladi.

Salman et Akshay sont tous deux vus dans des tenues décontractées. Salman a l’air plus jeune dans un t-shirt noir tandis qu’Akshay a toujours l’air plus en forme en bleu. Akshay guide Salman sur les marches et on les voit tous les deux faire correspondre les marches du crochet avant de s’étreindre et d’éclater de rire.

Regardez Salman Khan et Akshay Kumar groover sur la chanson de Main Khiladi ici :

Les fans adorent le jugalbandi de Salman et Akshay

Akshay Kumar et Salman Khan ont tous deux une énorme base de fans dans le pays. Et ils sont aussi amis depuis longtemps. Akshay et Salman ont également travaillé ensemble dans des films. Regarder Salman et Akshay jouer ensemble a rappelé aux fans leur film Mujhse Shaadi Karoge. Certains fans se sont également demandé s’ils allaient annoncer Mujhse Shaadi Karoge 2. “Mujhse shadhi karogi ki yaad aa gayi”, a commenté l’un des fans. “J’ai pensé à l’annonce de mujse shadi karogi 2”, a déclaré un autre. “Souvenirs déverrouillés de Mujhse se Shaadi Karogi, Jaan e Mann”, “Plzzz sir mujh se shadi karogi 2 banayiye Salman ke sath”, ont écrit les gens dans les commentaires.