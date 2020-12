Selena QuintanillaLa vie et l’héritage de la société continuent d’être célébrés.

Il est difficile de croire que cela fait 25 ans que le monde a perdu une icône après avoir été assassinée de manière inattendue par Yolanda Saldivar, son président du Fan Club, le 31 mars 1995 à Corpus Christi, Texas.

Mais malgré la tragédie, Selena a continué d’influencer et d’impacter l’industrie de la musique, de la mode et de la beauté. Un exemple concret? Il y a eu deux collections de maquillage (très réussies) par MAC Cosmetics en son honneur. De plus, de nombreux détaillants proposent maintenant des vêtements avec son image en relief sur des t-shirts, des vestes, des sweats à capuche, des accessoires et plus encore.

Et maintenant, Netflix a publié l’émission de télévision très attendue basée sur sa vie et celle de sa famille –Selena: la série. Bien qu’il y ait eu des critiques mitigées, Suzette Quintanilla, a expliqué l’importance du spectacle.

« Je suis reconnaissante pour cette immense plateforme qui nous a été offerte sur Netflix », a déclaré la sœur de Selena plus tôt cette semaine sur Instagram. « Ce type d’opportunité NE SE PASSE AUX LATINOS souvent … d’accord presque jamais si vous voulez vraiment savoir! Pas une saison … mais 2 saisons sur une famille mexicaine américaine du Texas qui a travaillé le cul et n’a JAMAIS abandonné.