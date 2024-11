Selena Gomez sur la création de « Wizards Beyond Waverly Place » avec David Henrie

La carrière de Selena Gomez a décollé lorsqu’elle a endossé le rôle emblématique d’Alex Russo dans la série bien-aimée de Disney Channel « Les Sorciers de Waverly Place » – et maintenant elle donne au suivant avec son frère de télévision David Henrie.

Pendant des années, les deux amis organisaient des soirées vin et discutaient de ce que feraient leurs personnages en grandissant. « On n’arrêtait pas d’en parler ! » Gomez raconte Variété à la première de « Wizards Beyond Waverly Place » à Los Angeles.

«C’était tellement organique. Nous n’avons jamais ressenti de pression », dit Henrie. «Le fan original devrait savoir qu’il n’y a jamais eu de mandat pour dire: ‘Nous devons faire ce spectacle, c’est le moment de faire le spectacle.’ Nous sommes arrivés à un point où nous nous sommes dit : « Peut-être que nous avons quelque chose ici. »

Les deux hommes ont apporté leur idée de renaissance à Disney et le redémarrage complet, « Wizards Beyond », a reçu une commande de 21 épisodes pour sa première saison. Gomez et Henrie sont les producteurs exécutifs (aux côtés de Jed Elinoff, Scott Thomas, Andy Fickman et Gary Marsh), et les deux stars jouent – ​​avec Henrie dans le rôle principal et Gomez faisant des apparitions invitées.

Les acteurs de la série partagent tous le fait que Gomez et Henrie ont été d’excellents modèles et ont créé une culture en coulisses basée sur la famille. « Je parle beaucoup de l’humilité de Selena envers les acteurs – si elle peut le faire, n’importe qui peut le faire – et c’est une façon de réussir dans votre vie personnelle et professionnelle. C’est la meilleure attitude », dit Henrie.

Pour Gomez, qui avait précédemment qualifié la série de « cadeau d’enfance », dit-elle : « Une partie de ce voyage consiste définitivement à avoir des gens comme David dans ma vie qui sont honnêtes et peuvent prendre soin de moi et m’aimer pour moi. Je veux juste offrir cela à la prochaine génération.

Lors de la première de la série, Alex de Gomez rencontre à nouveau Justin d’Henrie, lui amenant le puissant jeune sorcier Billie (Janice LeAnn Brown), qui a besoin de formation. Justin prend Billie, l’actrice principale de la série, sous son aile, et les Russo deviennent la « famille retrouvée » de Billie. Le revival met en vedette Justin, Billie, ses deux fils Milo (Max Matenko) et Roman (Alkaio Thiele), sa femme Giada (Mimi Gianopulos) et l’ami de Billie Winter (Taylor Cora).

Billie reflète Alex à bien des égards, et Gomez espère que les fans adopteront le personnage de LeAnn Brown comme ils l’ont embrassée. « Ce qui est merveilleux, c’est que c’est en fait si séparé de moi, mais cela est si étroitement lié à Alex. Et je pense qu’il y a quelque chose de vraiment unique là-dedans. Elle fournit quelque chose que je ne pouvais pas faire », dit Gomez.

Une grande partie de la création du redémarrage consistait à « passer la baguette à une nouvelle génération », explique Henrie. « Je veux vraiment que cette série soit un gros câlin chaleureux pour les fans originaux, afin qu’ils sachent qu’ils sont aimés et compris pendant toutes les années où ils regardent la série, mais en même temps, c’est une invitation. [to new viewers].»

«Nous voulions que ce soit collectif pour tout le monde», dit Gomez, ajoutant: «Nous voulons que ce soit frais.»

Plusieurs acteurs des franchises à succès Disney ont fait des apparitions sur le tapis, notamment les anciennes stars des « Les Sorciers de Waverly Place » Gregg Sulkin (qui « ne peut pas confirmer ou nier » si Mason fera une apparition dans le redémarrage) et Maria Canals-Barrera, » Hannah Montana », les acteurs Jason Earles, Anna Maria Perez de Tagle et Cody Linley, ainsi que les anciens de « High School Musical », Corbin Bleu et Monique Coleman.

Sulkin dit que les nouveaux enfants stars sont entre de bonnes mains avec Henrie, qu’il appelle sa « meilleure amie ». « Je suis vraiment heureux pour eux, qu’ils aient David sur le plateau tous les jours, parce que je pense qu’il est un très, très bon modèle, et je pense qu’il a gardé les pieds sur terre tout en restant extrêmement motivé et ambitieux », dit-il.

Sulkin a également eu quelques mots de sagesse pour les nouvelles stars de « Wizards » : « Il est vraiment important d’être entouré d’une bonne infrastructure, qu’il s’agisse de la famille, de bonnes équipes de direction, de bons amis – des amis qui ont véritablement votre intérêt à vous. cœur, pas parce que vous participez à une émission de télévision », dit-il. « Si vous vous gérez correctement, Los Angeles est le meilleur endroit au monde où vivre. Si vous ne vous gérez pas correctement, cela peut vous poser des obstacles, mais aussi des obstacles qui vous façonnent en quelque sorte en tant qu’être humain. Et donc je leur dirais simplement : profitez du moment présent, gardez les pieds sur terre et soyez toujours gentil avec chaque casting et membre de l’équipe.

La star de « Boy Meets World » et « Girl Meets World » Danielle Fishel, qui connaît une chose ou deux sur un revival réussi, a réalisé deux épisodes de « Wizards Beyond ». « Ce qui rend un redémarrage très réussi, ce sont les dirigeants adultes qui créent un espace sûr pour que les enfants qui participent à la série puissent vraiment briller, se faire un nom et trouver leurs propres instincts et leurs propres personnages. Heureusement pour ce casting, David, Selena, Mimi, les adultes de cette série, font absolument cela. Et les enfants, ça se voit, ils brillent », dit-elle.

Fishel dit qu’elle a participé à la réalisation de quelques épisodes de « Wizards Beyond » parce que Gomez et Henrie « sont deux icônes que j’admire absolument ». « Bien que je sois beaucoup plus âgé qu’eux deux, j’admire eux et leur carrière, et donc savoir que j’allais pouvoir travailler avec eux sur un plateau en tant que leaders, c’était comme : ‘C’est quelque chose que je veux vraiment.’ faire », dit Fishel. « Donc, à la minute où j’ai entendu qu’ils redémarraient, je me suis dit : ‘Hé, comment puis-je mettre mon nom dans un chapeau là-bas ?' »

Fishel sait que les émissions Disney peuvent lancer des carrières, et elle regarde actuellement son ancienne co-star de « Girl Meets World », Sabrina Carpenter, s’épanouir dans la musique. « Je ne suis pas du tout surpris, pas même le moins du monde. Je savais littéralement, dès le moment où je l’ai rencontrée, que tous ses rêves allaient se réaliser, et ce n’était qu’une question de quand, et donc le fait que cela se soit produit maintenant, ce n’est pas une surprise pour moi, mais je Je ne pourrais pas être plus fière d’elle », dit Fishel. « Elle est si gentille et si drôle, et elle est si attentionnée, et donc le fait que le monde ait eu un petit aperçu de qui elle est vraiment m’a rendu si heureux. »

« Wizards Beyond Waverly Place » sera diffusé mardi sur Disney Channel et diffusé sur Disney+ et Disney on Demand à partir de mercredi.