Selena Gomez, Steve Martin révèlent que Meryl Streep et Paul Rudd rejoignent la saison 3 de “Only Murders in the Building”

La star de “Only Murders in the Building”, Selena Gomez, a annoncé mardi dans un article sur les réseaux sociaux que Meryl Streep et Paul Rudd rejoindraient le casting de la troisième saison de l’émission.

“Hé les gars, on est sur le plateau. Qu’est-ce qu’on tourne ?” Gomez a taquiné dans la vidéo tout en déplaçant son téléphone de chaque côté d’elle pour montrer ses co-stars Steve Martin et Martin Short.

Gomez a déclaré que le “gang est de retour”, passant à Andrea Martin, qui a rejoint la série lors de la deuxième saison.

“Est-ce que ça pourrait vraiment s’améliorer ?” Gomez a dit avant de tourner son téléphone pour révéler Rudd assis à l’autre bout du canapé des trois stars principales.

“Oh, attendez!” s’exclama-t-elle avec une surprise feinte.

“Eh bien, je pense que ça pourrait aller un peu mieux”, a déclaré Rudd impassible avant que Streep ne lève la tête de derrière le canapé, demandant aux acteurs s’ils avaient besoin de quelque chose comme si elle était une assistante de production.

“Juste le thé que j’ai demandé il y a une demi-heure”, a plaisanté Short à l’actrice oscarisée.

La vidéo s’est terminée avec Gomez se tournant vers son téléphone avec un regard de choc excité.

Martin a également posté une photo en noir et blanc de lui-même avec Short, Gomez, Streep et Rudd, les qualifiant de “casting dont on rêve”.

La dernière série télévisée de Streep était son rôle de la deuxième saison dans “Big Little Lies” en 2019.

Pendant ce temps, Rudd a fait une apparition en tant que star fictive de Broadway dans la finale de la saison deux de “Only Murders in the Building”.

Aucun détail n’a été révélé sur qui Streep jouera dans la comédie Hulu sur trois vrais passionnés de crime qui font équipe pour enquêter sur un meurtre suspect dans leur immeuble à New York.

Le spectacle a remporté trois Emmy Awards après sa première saison pour une conception de production exceptionnelle, un mixage sonore exceptionnel et pour un acteur invité exceptionnel (Nathan Lane).