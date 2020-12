Selena Gomez sortirait avec la star de la NBA Jimmy Butler.

Le chanteur Rare, 28 ans, a déclenché des rumeurs d’amour avec le baller de Miami Heat après que le couple ait été repéré à un dîner, selon le Miami Herald.

Et bien que Selena n’ait pas encore commenté les déclarations d’amour, une source a déclaré à E! News que la paire s’est déjà rencontrée « à quelques reprises ».

Il est rapporté que Selena « garde ses options ouvertes mais a été à quelques rendez-vous avec Jimmy et pense qu’il est un gars formidable », car Jimmy n’a pas encore commenté la spéculation.

La source a déclaré: « Ils ont traîné plusieurs fois pendant que Selena était à New York. Jimmy lui a demandé d'aller dîner et ils se sont bien amusés. »











La source a ajouté: « C’est très décontracté et elle est ouverte à voir où vont les choses, mais ne s’installe pas encore. »

Selena « adore être célibataire », donc elle n’est pas pressée de se faire huer.

La source a insisté sur le fait que Selena est « actuellement célibataire mais a récemment été plus ouverte aux rencontres ».











On rapporte que ses copains veulent souvent « la mettre en place tout le temps mais elle a adoré être célibataire ».

« Selena a été très prudente avec sa santé cette année et a à peine quitté sa bulle de quarantaine », ajoute la source.

«Elle a été extrêmement occupée à travailler à domicile sur sa nouvelle gamme de produits de beauté et est très fière de l'avoir lancée pendant une pandémie. Elle aime cuisiner à la maison et ne voit que quelques amis et membres de sa famille régulièrement.











Mirror Online a contacté les représentants de Selena et Jimmy pour obtenir leurs commentaires.

Selena vit la vie de célibataire depuis sa relation amoureuse avec l’ancienne star de One Direction Niall Horan en 2019.

Bien que le couple n'ait jamais confirmé leur romance, ils ont été vus très confortables à d'innombrables occasions.











Avant cela, la romance on / off de Selena avec Justin Bieber a fait la une des journaux à travers le monde.

Le couple a finalement mis fin au printemps 2018, Justin choquant le monde quelques mois plus tard lorsqu’il a épousé Hailey Baldwin.

Avant de sortir avec Justin, Selena a fréquenté le chanteur The Weeknd pendant 10 mois entre sa romance on / off avec le mannequin Bella Hadid.

