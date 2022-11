Selena Gomez sort la chanson “My Mind & Me” avant le documentaire Mopays.com

Selena Gomez a béni ses fans jeudi 3 novembre avec la sortie de “My Mind & Me”, la nouvelle chanson accompagnant son prochain documentaire AppleTV +, Selena Gomez : mon esprit et moi. Comme dans le documentaire, cette nouvelle chanson de Selena, 30 ans, traite de ses luttes continues pour maintenir sa santé mentale tout en équilibrant la célébrité, l’expression artistique et le simple fait d’exister dans ce monde. Cependant, elle chante qu’elle ne veut pas changer ces luttes, car être ouverte à leur sujet peut, espérons-le, aider les autres.

“Mon esprit et moi, nous ne nous entendons pas parfois”, chante-t-elle dans le refrain. « Et il devient difficile de respirer, mais je ne changerais pas ma vie et tous les accidents, les brûlures et les bris. Je sais maintenant que si quelqu’un me voit comme ça, il ne se sentira plus seul maintenant. Dans le deuxième couplet, elle aborde à nouveau ce sujet en ajoutant: “Si je tire le rideau, peut-être que quelqu’un qui souffre sera un peu plus certain qu’il n’est pas le seul à perdre.”

Selena a donné aux fans un aperçu de la construction de la chanson via une interview avec Vautour publié mercredi. “Cela s’est passé de manière vraiment organique”, a-t-elle déclaré à propos de la nouvelle chanson, qui joue à la fin du film. « J’ai traversé ce moment où j’accueillais des gens dans ma vie à travers mon journal, ces producteurs qui ont travaillé sur la chanson et qui me connaissent très bien ; nous travaillons ensemble depuis très longtemps. Je me souviens leur avoir dévoilé tous ces trucs, et j’avais peur de ce qu’ils allaient penser. Mais My Mind and Me’, l’idée et le refrain, ont surgi, et ça m’a vraiment ému.

“Ces gens ont pris mon histoire et en ont fait quelque chose de plus grand que moi. J’étais vraiment reconnaissant – je n’arrête pas de le dire, mais je suis vraiment quelqu’un qui est reconnaissant pour ces moments. C’est fou de réaliser qu’il est sur le point d’être diffusé à tous ceux qui pourraient ressentir ce que je ressentais », a ajouté Selena. Elle a également indiqué que ce n’était pas la fin de sa nouvelle musique. “Nous travaillons depuis des années sur ce nouveau disque, uniquement parce que je veux pouvoir grandir à travers ma musique”, a-t-elle déclaré. Vautour.

“Je suis la personne qui est terrifiée par ce qui se passera une fois qu’il sera sorti”, dit-elle, “donc je veux que ce soit vraiment bien fait et représentatif de là où je suis. Il y a un tas de trucs amusants que j’ai tellement hâte de divulguer, si je suis honnête. Je ne devrais pas. Mais je suis tellement excité. Ce sera amusant et rafraîchissant, je pense.

Selena libérée Révélationson EP de sept chansons de musique majoritairement en langue espagnole, en mars 2021. Son dernier album, Rareest arrivé en 2020. En plus de ces deux projets, elle a travaillé avec NOIRPINK (“Crème glacée”), Camilo (“999”), Jeu froid (“Laisser partir quelqu’un”) et Réma (“Calme-toi (Remix)”).

Selena a également été occupée à revitaliser sa carrière d’actrice avec Seuls les meurtres dans le bâtiment, sa série à succès pour Hulu. Son profil IMDB répertorie également trois projets en pré-production : Spiraleun film sur une “ancienne influenceuse dont la dépendance aux réseaux sociaux fait littéralement s’effondrer son corps” ; Émilie Pérez, une comédie musicale sur une couche proposée pour “aider un chef de cartel redouté à se retirer de son entreprise et à disparaître à jamais en devenant la femme qu’il a toujours rêvé d’être” ; et A l’ombre de la montagnele biopic sur l’alpiniste Silvia Vasquez Lovado.