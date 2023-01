Selena Gomez & Sister, Gracie, Match In Black Outfits: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Le temps des sœurs est le meilleur moment ! Fondatrice de Rare Beauty Selena Gomez30 ans, est allée sur Instagram le 6 janvier pour la montrer, elle et sa sœur, Gracietenues de « nuit de rendez-vous ». “Sister date night!”, La chanteuse a légendé le carrousel de photos. Pour le lieu de rencontre entre frères et sœurs, Selena a porté un ensemble confortable, mais chic, entièrement noir, composé d’un pantalon ample, d’un pull à col roulé surdimensionné et de bottes à plateforme. La fillette de 10 ans, pour sa part, a adorablement assorti le look couleur corbeau de Selena avec une robe noire et des mocassins Mary Jane noirs à la mode.

Plus à propos Selena Gomez

Beaucoup des 368 millions de followers de Selena ont inondé la section des commentaires de leurs compliments pour le duo de sœurs, y compris certains des amis célèbres de la trentenaire. “Duo préféré”, actrice Nicola Peltz Beckham a écrit, tandis que sa maquilleuse Hung Vanngo a écrit une série d’emojis cardiaques. Les fans de Selena n’ont pas pu s’empêcher de jaillir sur les frères et sœurs, l’un d’entre eux ayant commenté : “Imaginez que votre grande sœur soit Selena Gomez.” Un deuxième admirateur a ajouté: “C’est une surcharge de gentillesse.”

Les adorables clichés de Gracie et Selena surviennent quatre jours seulement après que la maquilleuse est allée sur Instagram pour partager plusieurs publications de ses célébrations du Nouvel An. « Bonne année à tous ! Vous n’avez aucune idée à quel point je vous aime tous et je vous apprécie !”, a-t-elle légendé le premier carrousel d’instantanés de NYE. Les Seuls les meurtres dans le bâtiment La star a bercé une robe de cocktail à paillettes argentées pour la nuit, qui correspondait notamment à celle de Nicola. “Merci @maisonvalentino pour moi et mes robes d’anges ! Ressenti comme une fée! Oh et @isabelalysa pour nous avoir fait bien paraître!”, La belle brune a légendé le deuxième carrousel.

Plus tard, l’ancienne de Disney Channel s’est rendue sur Instagram pour plaisanter en disant qu’elle, Nicola et son mari, Brooklyn Beckham, 23 ans, forment un “trouple” avec un carrousel de photos du trio. “Fine nous appelle un throuple #foreverplusone”, Selena a légendé les instantanés. Le modèle a répondu “Faits” avec une série d’emojis au cœur rouge et un visage riant. Bien sûr, de nombreux fans de la starlette ont profité des commentaires pour parler du couple imaginaire. “J’expédie ça si fort”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a plaisanté, “selena peltz beckham gomez, oui!”

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Les célébrations amusantes du NYE de Selena surviennent près de deux mois après son documentaire Selena Gomez : Mon esprit et moi est sorti via AppleTV + le 3 novembre 2022. «Mon nouveau documentaire Selena Gomez : #MyMindAndMe réalisé par @AlekKeshishian est maintenant disponible sur @AppleTVPlus. J’espère que raconter mon histoire pourra aider les autres à raconter la leur », a déclaré l’actrice dans la bande-annonce via Instagram. La femme d’affaires prospère est devenue célèbre dans son enfance lorsqu’elle a joué dans Disney Channel les Sorciers de Waverly Place, et plus tard, elle est devenue une sensation musicale mondiale. Son dernier album, Rareest sorti le 10 janvier 2020.

Lien connexe Lié: Le nouvel album de Selena Gomez couvrira des romances secrètes et pourrait faire ses débuts en 2023 avec 24 chansons

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.