Selena Gomez s’extasie sur les concerts de Sabrina Carpenter

Selena Gomez a passé le meilleur de son temps lors de la tournée de Sabrina Carpenter Court et doux.

Partageant son expérience, elle a déclaré : « Oh, je me suis tellement amusée. » De plus, le Calme-toi le chanteur a dit Divertissement ce soir« Je suis une grande fan de Sabrina, donc j’ai vécu ma vie correctement. »

Ses commentaires surviennent lors de la première à New York de Émilie Pérez – son nouveau film à venir.

Le film est en langue espagnole et réalisé par le cinéaste français Jacques Audiard.

« À travers des chants et des danses libérateurs et des visuels audacieux, cette odyssée suit le voyage de quatre femmes remarquables au Mexique, chacune poursuivant son propre bonheur », peut-on lire dans le journal officiel.

« La redoutable chef du cartel Emilia fait appel à Rita (Saldaña), une avocate méconnue coincée dans un travail sans issue, pour l’aider à simuler sa mort afin qu’Emilia puisse enfin vivre authentiquement comme elle-même. »

Émilie Pérez sortira en salles le 1er novembre et sur Netflix le 13 novembre.

De retour au concert, l’actrice nominée aux Emmy Awards avait partagé un aperçu de sa participation au concert au Madison Square Garden.

Dans le post, Selena a été vue dansant sur le morceau de Sabrina, Junon. Pour rendre les choses romantiques, elle n’a utilisé aucun mot dans la légende ; à la place, elle a tagué son petit ami, Benny Blanco.