Selena Gomez s’exprime sur la photo virale avec Hailey Bieber : “Ce n’est pas grave”

Selena Gomez s’exprime pour la première fois sur le cliché d’elle et Hailey Bieber qui est devenu viral le mois dernier.

Sur la photo, Gomez et Hailey ont été vus en train de traîner lors d’un événement à l’Academy Museum of Motion Pictures, et lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet lors d’une récente interview, Gomez a répondu : “Ouais, ce n’est pas grave.

“Ce n’est même pas une chose”, a-t-elle dit à Vulture.

Les fans ont opposé Gomez et Hailey depuis que Hailey a épousé l’ex-petit ami de Gomez, Justin Bieber. Gomez et Justin sont sortis ensemble de 2010 à 2018 après leur première rencontre à l’adolescence, devenant rapidement l’un des couples les plus chauds de l’industrie de la musique et aimé par leurs deux fans. Lorsque Gomez et Justin ont rompu définitivement en 2018, Justin et Hailey ont annoncé qu’ils s’étaient mariés quelques mois plus tard en septembre de la même année.

Lorsque le photographe Tyrell Hampton a publié la photo de Gomez et Hailey s’étreignant lors de l’événement sur Instagram, la section des commentaires était remplie de personnes choquées par l’amitié, de celles qui ne croyaient pas que la réconciliation était réelle et de celles qui pensent qu’il est temps pour les laisser tranquilles et passer à autre chose.

“Peut-être que maintenant tout le monde peut arrêter de parler de ces gens et les laisser vivre en paix”, a écrit un commentateur. “Le but de cette photo est de faire une déclaration. Que tout va bien. Alors, que ce soit.”

Un autre a écrit : “Comme il est facile de tromper les gens avec ce Photoshop ! Et les pauvres y croient”, tandis qu’un autre a simplement qualifié la photo d'”intéressante”.

La tristement célèbre photo a été publiée quelques semaines seulement après que Hailey a été interviewée sur le podcast “Call Her Daddy” où elle a parlé de sa relation avec Justin et comment elle gère toute la haine qui lui arrive avec des gens affirmant qu’elle a volé Justin à Selena.

“Les fans souhaitent qu’il finisse avec quelqu’un d’autre, et c’est très bien”, a déclaré Hailey. “Vous pouvez souhaiter que tout ce que vous voulez, mais ce n’est tout simplement pas le cas.”

En ce qui concerne sa relation avec Gomez, elle a expliqué qu’il n’y avait rien d’autre que de l’amour entre eux et qu’ils “ne devaient rien à personne sauf du respect”. Elle a poursuivi en disant qu’elle avait beaucoup de respect pour Gomez et ce qu’elle avait vécu et que les deux n’avaient aucune attente l’un pour l’autre.

Gomez est sur le point de sortir son nouveau documentaire Apple TV +, “Selena Gomez: My Mind and Me”, qui raconte les six dernières années de la vie de Gomez et toutes les difficultés qu’elle a endurées pendant cette période, y compris sa santé physique et mentale luttes, sa bataille contre le lupus et tout ce qui l’accompagne, la pandémie et son éventuel diagnostic de trouble bipolaire.

Le documentaire rappelle non seulement au public ce que Gomez a vécu, mais leur donne également un aperçu de ce qu’elle pensait et de ce qu’elle ressentait quand tout se passait.

« Selena Gomez : My Mind and Me » devrait être diffusé sur Apple TV+ le 4 novembre.