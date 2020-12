Si vous croisiez des chemins avec Selena Gomez Lundi dans les rues de New York, on parie que vous avez fait une double prise.

Bien sûr, un jour normal, il serait difficile de ne pas remarquer la jeune femme de 28 ans si vous passiez juste à côté d’elle dans la Grosse Pomme. Et encore plus le lundi 7 décembre, lorsque l’actrice a été photographiée arborant un ensemble particulièrement coloré: un pantalon à carreaux associé à un pull en souci vibrant superposé sous un blouson aviateur en fourrure orange raccourci. Pour compléter le look, l’interprète a accessoirisé des lunettes de soleil, une paire d’écouteurs brillants, des bottes à lacets, un sac à bandoulière et un chapeau jaune coordonné.

Inutile de dire qu’elle était un rayon de soleil élégant à Manhattan. Si vous vous demandez où exactement elle allait toute habillée, Gomez était en fait sur le tournage de la prochaine série Hulu, Seulement Meurtres dans le bâtiment, co-créé par Steve Martin.