Selena Gomez s’en prend violemment aux haters : « C’est honteux »

Selena Gomez dénonce les trolls qui s’en prennent à elle après avoir révélé qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants en raison de problèmes de santé.

S’exprimant franchement lors de l’événement Femmes dans le cinéma, la Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble L’actrice a déclaré : « Je crois vraiment qu’il y a du pouvoir à être vulnérable et à dire aux gens quand on a besoin d’aide et quand on en a envie. »

« Ce n’est pas honteux. Alors oui, j’ai dit que je ne pouvais pas avoir d’enfant. Oui, j’ai dit que j’étais bipolaire. —- off ! C’est à ça que ressemble ma vie. »

Cela s’est produit après qu’elle ait parlé de sa vérité intérieure dans une interview avec La foire aux vanités.

« Je ne l’ai jamais dit, mais je ne peux malheureusement pas porter mes propres enfants », a-t-elle déclaré. « J’ai de nombreux problèmes médicaux qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger. C’est quelque chose dont j’ai dû faire le deuil pendant un certain temps. »

En ce qui concerne ses problèmes de santé, Selena a été atteinte de lupus en 2013 et a ensuite subi une greffe de rein en 2017. Trois ans plus tard, un trouble bipolaire a été diagnostiqué chez l’actrice, dont les médicaments, selon elle, pourraient affecter ses chances d’avoir un bébé.