Selena Gomez se souvient de son expérience de travail dans Wizards of Waverly Place

Selena Gomez parle de son expérience « gênante » dans Wizard of Waverly Place

Selena Gomez a récemment évoqué son expérience « gênante » de travail dans le Les sorciers de Waverly Place.

L’actrice et chanteuse a revu une scène de la finale de la série pour La foire aux vanités comme elle l’a dit, « j’ai vraiment apprécié nos auteurs ».

« Nous avions des auteurs dans l’émission qui venaient de Amis« Nous avions le fils de Dom DeLuise, et il avait un sens de l’humour inhérent à son personnage et c’était tellement captivant », a déclaré le joueur de 32 ans.

Gomez, 32 ans, a déclaré à propos de l’émission et de sa co-star, David DeLuise, qui a joué le père de son personnage, Alex Russo, Jerry.

Selena a révélé que son partenaire à l’écran, David DeLuise, « improvisait et me déconcertait » et que « finalement, tout a commencé à évoluer avec le temps ».

« Quand je regarde la première saison, je frémis, et plus tard, je me retrouve à rire de ces moments-là, car les vrais moments sont, pour moi, ce qui a fait Wizards », a-t-elle déclaré.

Cependant, Selena a révélé qu’elle avait rejoint son ancien co-star David Henrie pour redémarrer la série pour une nouvelle génération.

En évoquant la renaissance de l’émission, la chanteuse a ajouté : « C’est ici que tout a commencé. Nous sommes à la maison. »

Le mois dernier, Selena a partagé qu’elle ressentait « comme un rêve » de revenir à son personnage.

« J’ai vraiment l’impression que c’est là que j’ai commencé et je serai toujours reconnaissant pour ce temps et j’espère juste que ce nouveau chapitre pourra apporter à un tout nouveau public la même joie que nous l’avons fait lorsque nous étions plus jeunes », a conclu le chanteur.

Entre-temps, Les sorciers au-delà de Waverly Place sera diffusé en première sur Disney Channel et Disney+ plus tard cette année.