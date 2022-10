Selena Gomez se remet de Covid au lit: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Selena Gomez a révélé qu’elle se remettait de Covid-19 et a demandé aux fans de rester vigilants avec leurs boosters de coronavirus. La chanteuse / actrice superstar, 30 ans, a profité de ses histoires Instagram le mercredi 26 octobre pour faire savoir à ses abonnés qu’elle doit manquer une prochaine apparition sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon après avoir contracté la maladie.

“Je ne serai pas sur Tomber sur ce soir », a-t-elle légendé une photo d’elle-même en convalescence sur son canapé. “J’ai fini par devenir covid mais je me repose et je me sens bien.” Elle a ajouté: «Un rappel amical covid est toujours là-bas. Soyez mis à jour sur vos boosters. En fait, je devais recevoir le mien cette semaine. Je vous aime tous.”

Sur la photo, Selena a l’air d’obtenir le repos et la détente dont elle a besoin pour combattre son combat contre Covid. Sous une pile de couvertures douillettes, l’interprète de “Hands to Myself” semble dormir, alors que ses deux adorables chiots lui tiennent compagnie en faisant la sieste par terre à côté d’elle.

La mise à jour du diagnostic intervient seulement une semaine après que Selena a posé avec son ex de Justin Bieber épouse Hailey Baldwin lors d’un gala, prouvant qu’il n’y a pas de drame entre les dames. Bien sûr, les fans ressentaient déjà cette ambiance après que Hailey ait publiquement détaillé sa relation avec Selena, disant qu’elle avait du “respect” pour Selena et qu’ils avaient parlé depuis que Hailey avait marché dans l’allée avec Justin, avec qui Selena était sortie de temps en temps pendant des années.

Des rumeurs de mauvais sang entre Selena et Hailey circulent depuis que Selena a rompu avec Justin et Hailey l’a épousé en 2018. Les flammes ont été abondamment attisées car il n’a jamais été clair quand Selena et Justin ont officiellement rompu et Hailey et Justin a commencé à sortir ensemble. Cependant, Hailey a insisté sur le fait que leurs lignes d’amour ne se sont jamais croisées.

“Pas une seule fois”, a déclaré Hailey dans l’épisode du 28 septembre de la Appelle son papa podcast lorsqu’on lui a demandé si elle était déjà devenue intime avec Justin pendant qu’il sortait avec Selena. “Quand lui et moi avons commencé à sortir ensemble ou quoi que ce soit de ce genre, il n’a jamais été en couple. Déjà. À tout moment. Je ne aurais jamais. Ce n’est pas mon caractère de jouer avec la relation de quelqu’un. Je ne ferais jamais ça. J’ai été élevé mieux que ça. Je ne suis pas intéressé à faire ça et je ne l’ai jamais été.