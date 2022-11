Selena Gomez rompt le silence sur une photo avec Hailey Bieber – Hollywood Life

Voir la galerie





Selena Gomez a révélé ses réflexions sur cette photo virale qu’elle a prise avec Hailey Baldwin le mois dernier, ce qui semblait prouver qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre les dames après que Hailey ait épousé l’ex de Selena Justin Bieber. La Seul le meurtre dans les bâtiments star a confirmé que tel était le cas lors de sa récente interview avec Vautour. Lorsqu’elle a été félicitée pour avoir pris position avec Hailey sur le fait de “passer à autre chose” en un clin d’œil, Selena a répondu : “Merci. Ouais, ce n’est pas grave. Ce n’est même pas une chose.”

L’interview est intervenue après que Hailey a révélé la chronologie de sa vie amoureuse avec Justin, mettant au lit toutes les rumeurs de chevauchement de leurs romances. « Tout est respect. C’est tout l’amour », a déclaré Hailey sur le Appelle son papa podcast. “C’est aussi pourquoi j’ai l’impression que, eh bien, si tout le monde de notre côté sait ce qui s’est passé et que nous sommes bons et que nous pouvons nous en éloigner avec clarté et respect, alors c’est bien ! Cela m’a apporté beaucoup de paix. Nous savoir ce qui s’est passé. C’est comme ça. Vous ne pourrez jamais corriger tous les récits.

Des rumeurs de mauvais sang entre Selena et Hailey circulent depuis que Selena a rompu avec Justin et Hailey l’a épousé en 2018. Les flammes ont été abondamment attisées car il n’a jamais été clair quand Selena et Justin ont officiellement rompu et Hailey et Justin a commencé à sortir ensemble. Cependant, Hailey a insisté sur le fait que leurs lignes d’amour ne se sont jamais croisées.

Elle a expliqué qu’il y avait des moments où Justin et Selena “en quelque sorte [had] un va-et-vient », mais même dans ces cas, Hailey a insisté sur le fait que Justin et Selena n’étaient pas « en couple » pendant cette période. Au lieu de cela, a-t-elle dit, ils «fermaient la porte» à leur relation «de va-et-vient». «Je peux dire, point final, à bout portant – je n’ai jamais été avec lui quand il était en couple avec qui que ce soit. C’est la fin. Et j’avais été impliqué avec lui depuis que j’avais 18 ans.

Pendant ce temps, Selena a parlé de son prochain documentaire Apple +, présenté en première le 4 novembre, intitulé Selena Gomez : Mon esprit et moi. Tourné sur une période de six ans, le film suit les problèmes de santé mentale et physique de la pop star. Cela donne également un avant-goût de la nouvelle musique du chanteur. “Nous travaillons depuis des années sur ce nouveau disque, uniquement parce que je veux pouvoir grandir à travers ma musique”, a-t-elle déclaré. Vautour. “Je suis la personne qui est terrifiée par ce qui se passera une fois qu’elle sera sortie, donc je veux que ce soit vraiment bien fait et représentatif de là où je suis.”