Selena Gomez riposte aux body-shamers après une récente apparition

Selena Gomez a riposté aux body-shamers après sa récente apparition aux Golden Globes 2023.

Les commentaires de Gomez ont été faits lors d’un livestream sur les réseaux sociaux immédiatement après la remise des prix le 10 janvier.

“Je suis un peu gros en ce moment parce que je me suis bien amusé pendant les vacances, non ?” Gomez a demandé à sa demi-sœur Gracie Elliot Teefey dans la vidéo – qui a depuis été repartagé sur TikTok.

Teefey, neuf ans, a répondu : « Ouais », et Gomez a commencé à rire.

SELENA GOMEZ LAISSE UNE RÉPONSE CRYPTIQUE À UNE VIDÉO SUR LA FAÇON DONT ELLE ÉTAIT “MAIGRE” PENDANT JUSTIN BIEBER FLING

Pour l’événement, l’ancienne star de Disney Channel portait une robe noire Valentino avec des manches bouffantes violettes.

Gomez n’est pas étranger aux commentaires honteux. La star de “Only Murders in the Building” a été franche sur le poids et la honte corporelle tout au long de sa carrière.

L’actrice de 30 ans a affirmé avoir subi une honte corporelle pour la première fois après avoir reçu un diagnostic de lupus.

“J’ai vécu [body-shaming] avec ma fluctuation de poids pour la première fois », avait précédemment déclaré Gomez dans un épisode du podcast « Giving Back Generation ». pour moi, c’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à remarquer davantage l’image corporelle.”

L’actrice a noté qu’elle avait commencé à prendre un nouveau médicament après le diagnostic, ce qui a affecté son poids.

“C’est le médicament que je dois prendre pour le reste de ma vie – ça dépend même du mois, pour être honnête. Donc pour moi, j’ai vraiment remarqué quand les gens ont commencé à m’attaquer pour ça”, a-t-elle déclaré. “En réalité, c’est juste ma vérité. Je fluctue. Cela dépend de ce qui se passe dans ma vie.”

Gomez a récemment expliqué qu’elle ne se souciait plus de son poids.

“Alors j’essaie de rester maigre, mais je suis allé à Jack in the Box et j’ai eu quatre tacos, trois nems, des rondelles d’oignon et un sandwich au poulet épicé”, a déclaré Gomez dans un message partagé sur TikTok.

“Mais honnêtement, je me fiche de mon poids parce que les gens s’en foutent de toute façon.”

Elle a poursuivi en donnant des exemples du genre de commentaires qu’elle reçoit: “‘Tu es trop petit. Tu es trop grand. Ça ne va pas. Meh, meh, meh, meh.'”

“B—-, je suis parfait comme je suis.”

L’interprète de “Lose You To Love Me” a également révélé qu’elle avait réduit son temps sur les réseaux sociaux.

“Cela a complètement changé ma vie”, a-t-elle expliqué lors d’une interview sur “Good Morning America”. “Je suis plus heureux, je suis plus présent. Je connecte plus avec les gens. Cela me fait me sentir normal.”

