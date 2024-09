Selena Gomez revient sur l’héritage de Spring Breakers

La comédie musicale cannoise de Jacques Audiard « Emilia Pérez » a célébré sa première nord-américaine au Festival international du film de Toronto le lundi 9 septembre. Le film a remporté le Prix du Jury et le Prix d’interprétation féminine pour les quatre acteurs principaux, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez et Adriana Paz. Le long métrage a également reçu le Prix de la bande originale de Cannes, avec la musique de Clément Ducol et Camille.

Sur le tapis rouge du TIFF, Gascón a confié à IndieWire que le prix de la meilleure actrice à Cannes lui avait été bénéfique en tant qu’actrice. « Ce prix à Cannes est l’un des plus importants de notre industrie », a-t-elle déclaré.

« J’adore ce prix », a-t-elle poursuivi. « Je l’ai placé dans le plus bel endroit de ma maison et je ne suis pas comme les autres actrices qui le mettent [by the] porte [laughs]. Je pense que cette reconnaissance est la meilleure et constitue l’un des prix qui resteront en moi toute ma vie.

Gomez, qui a fêté l’an dernier le 10e anniversaire de « Spring Breakers » d’Harmony Korine, s’est penchée sur l’héritage de ce classique culte. « Harmony me manque. C’était merveilleux », a-t-elle confié à IndieWire.

« C’était il y a bien longtemps, mais je crois que c’est l’un des moments de ma vie où j’ai eu le sentiment que l’art pouvait être comme ça », a-t-elle poursuivi. « Pas seulement de la manière habituelle dont je l’avais fait toute ma carrière. C’est à ce moment-là que j’ai eu le virus. Donc, pour être honnête, je suis simplement heureuse de faire partie d’un film aussi audacieux, spécial et important. »

Quant à savoir si elle a écouté la chanson de Charli XCX du même nom, Gomez a déclaré : « Duh ! Tu te moques de moi ? Je l’ai envoyée aux filles [of the cast].”

Audiard a adapté le personnage d’Emilia Pérez de Gomez pour qu’il soit américano-mexicain afin de refléter l’héritage de la star de « Only Murders in the Building ».

« Latinx [identity] en Amérique est très similaire à ce que mon personnage représente, qui est [speaking] Anglais et espagnol en même temps », a déclaré Gomez Le Hollywood Reporter« Nous avons pu construire le personnage de Jessi autour de mes capacités, et j’en ai été très reconnaissante. Cela m’a permis non seulement de me concentrer sur le fait de parler espagnol, mais aussi d’être un peu plus libre et de me concentrer sur ma performance. Mais c’était probablement la meilleure expérience que j’ai eue sur un plateau depuis Spring Breakers. J’ai eu beaucoup de chance de participer à de grands projets, mais ces deux-là ont une place spéciale dans mon cœur, car c’était quelque chose que j’avais peur de faire. C’était quelque chose que je voulais me mettre au défi. [with].”

« Emilia Pérez » sortira dans certains cinémas le 1er novembre et sera diffusé sur Netflix le 13 novembre. Découvrez la bande-annonce ici.