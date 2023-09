Selena Gomez révèle ses « standards » pour tous ceux avec qui elle sort

Selena Gomez a révélé cette semaine qu’elle avait des « normes » pour tous ceux avec qui elle sort.

« Je pense que j’ai des standards, et je pense que je vis dans un monde en ce moment où les garçons confondent les standards avec un entretien élevé », a déclaré le chanteur de « Calm Down » à SiriusXM Hits 1 LA avec Tony Fly et Symon jeudi. Elle a répondu après qu’ils aient mentionné que, dans sa nouvelle chanson, « Single Soon », elle se qualifie de « un peu exigeante, mais je vaux la peine d’essayer ».

« Ce n’est vraiment pas le cas [the same thing] », a-t-elle ajouté. « Mais la réplique était vraiment amusante parce que je n’ai pas honte de dire : ‘J’ai en fait besoin de X, Y et Z pour que tu sois avec moi.’ Donc, d’une certaine manière, c’était juste pour l’attitude de la chanson. Et c’est vraiment ce que je ressens. »

Elle a expliqué que tout prétendant potentiel doit être « cool ».

« Pas cool dans le sens où les gens pensent que tu es cool », a-t-elle expliqué. « Tu dois juste être gentil et, s’il te plaît, fais-moi rire et aussi être gentil avec ma famille et les gens autour de toi. »

« C’est un bon X, Y, Z », a déclaré le co-animateur Tony Fly, incitant Gomez à répondre : « Ouais, je pense que oui. Nous verrons. »

Plus tôt dans l’interview, elle a parlé du plaisir d’être célibataire.

« Je pense que tout le monde passe par la phase du ‘Oh, ce serait bien d’aimer avoir quelqu’un’, et je comprends ça », a déclaré Gomez. « Mais, vous savez, j’apprécie juste où je suis et je veux juste être heureux avec qui je suis pour que chaque fois que cette personne entre dans ma vie, je puisse simplement la laisser s’ajouter à moi au lieu de étant cette personne peu sûre d’elle, vous savez, que j’étais normalement. »

Gomez est sorti avec Justin Bieber de temps à autre pendant des années avant d’épouser Hailey Baldwin en 2018. Le chanteur de « Love You Like a Love Song » a également été lié à Nick Jonas, Taylor Lautner, Niall Horan, Zayn Malik, Zedd, Drew Taggart et The Weeknd au fil des années.

La femme de 31 ans a ajouté qu’elle n’avait pas « une seule chanson triste » sur son prochain album.

« Je n’ai vraiment pas l’impression d’avoir quoi que ce soit en moi pour écrire quelque chose de négatif. Cela ne correspond tout simplement plus à l’endroit où je suis », a-t-elle déclaré. « Et je vis dans le monde de la musique triste pour filles. J’adore ça. Et j’écrirai cette musique tout le temps, mais j’avais juste l’impression que cet album ne devrait pas être ça. »

Elle a ajouté qu’elle s’était entourée de « bonnes personnes » et qu’elle continuait de suivre une thérapie après avoir traversé « une période vraiment difficile, et il y avait beaucoup de choses émotionnelles qui se passaient dans ma tête et dans ma vie. Et moi, je viens de le dire ». j’ai l’impression que cela a demandé beaucoup de travail.

Cette semaine, la star de « Only Murders in the Building » a démenti les rumeurs selon lesquelles « Single Soon » concernait son ex, The Weeknd, après une publication sur Instagram selon laquelle ses fans pensaient que c’était le cas.

« Ça ne pourrait pas être plus faux », a-t-elle déclaré.

Gomez a également fait face à des réactions négatives récemment après avoir posté sur Instagram qu’elle avait « disparu » en travaillant sur « Only Murders in the Building », les partisans de la grève des acteurs de la SAG-AFTRA l’accusant d’avoir enfreint les règles syndicales de ne pas promouvoir de projets.

La publication était sur son Instagram page pendant 15 heures et a reçu plus d’un million de likes avant d’être supprimée, a rapporté Variety.

