Selena Gomez révèle qu’elle ne peut pas porter ses propres enfants

Et tandis que l’histoire d’amour de la pop star avec le producteur de musique Benny Blanco Bien que sa relation soit publique depuis plus d’un an, elle a déclaré au média qu’elle envisageait des moyens de devenir maman bien avant qu’ils ne se mettent ensemble.

« Avant de rencontrer mon petit ami, j’ai été célibataire pendant cinq ans, à l’exception de quelques rendez-vous », a-t-elle partagé. « Et je me suis dit : « Ok, si c’est ça l’ambiance, alors qu’est-ce qui est le plus important pour moi ? La famille. » »

Plus tôt cette année, Benny a admis Howard Stern qu’avoir des enfants était son « prochain objectif sur la boîte ».

En réponse, Selena a dit La foire aux vanités« Il ne sait pas mentir. Après l’interview, j’étais morte de rire. Du genre : « Tu aurais autre chose à dire ? » »

Quant à la romance pleine d’affection du couple, la chanteuse de « Same Old Love » a déclaré : « Je n’ai jamais été aimée de cette façon. Il a juste été une lumière. Une lumière absolue dans ma vie. C’est mon meilleur ami. J’adore tout lui dire. »