Selena Gomez révèle qu’elle ne peut pas porter ses propres enfants en raison de risques pour sa santé | Selena Gomez

Selena Gomez a révélé qu’elle ne pourrait pas mener une grossesse à terme en raison de ses problèmes médicaux persistants, ce qui signifierait que la grossesse présenterait un risque pour elle-même et pour le fœtus.

Dans une interview avec Vanity FairL’acteur de Only Murders in the Building et ancienne star de Disney a déclaré qu’elle avait prévu de fonder une famille avant l’âge de 35 ans.

« Je ne l’ai jamais dit, mais je ne peux malheureusement pas porter mes propres enfants », a-t-elle déclaré. « J’ai de nombreux problèmes médicaux qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger. J’ai dû faire mon deuil pendant un certain temps. »

La jeune femme de 32 ans n’a pas précisé de quel problème médical il s’agissait dans l’interview, mais elle a déjà parlé publiquement du diagnostic de lupus en 2015, une maladie où le système immunitaire attaque ses propres tissus et organes. Un an plus tard, on lui a également diagnostiqué de l’anxiété et de la dépression, ce qui peut être lié à la fois au lupus et à certains médicaments pris pour gérer la maladie.

Gomez a subi une greffe de rein en 2017 en raison d’un lupus. En 2020, on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire, après avoir vécu un épisode psychotique au cours duquel elle a entendu des voix et s’est sentie suicidaire.

En 2022, elle a déclaré à Rolling Stone qu’elle doit continuer à prendre deux médicaments particuliers qu’elle prend pour son trouble bipolaire pourrait éventuellement l’empêcher d’avoir une grossesse sans risque. « C’est une chose très importante et présente dans ma vie », a-t-elle déclaré à l’époque.

Gomez a également déclaré qu’elle serait ouverte à l’adoption, en partie parce que sa propre mère a été adoptée.

« Je ne serais probablement pas ici », a déclaré Gomez à Vanity Fair, si sa mère n’avait pas été adoptée. « Je ne sais pas à quoi aurait ressemblé sa vie. Elle et moi sommes très reconnaissantes de la façon dont la vie s’est déroulée. »

Gomez a confié à Vanity Fair qu’elle pourrait encore devenir parent par le biais de l’adoption ou de la maternité de substitution. « Ce n’est pas nécessairement comme ça que je l’avais imaginé. Je pensais que cela se passerait comme cela se passe pour tout le monde », a-t-elle déclaré.[But] Je me sens beaucoup mieux grâce à ça. Je trouve que c’est une bénédiction qu’il y ait des gens formidables prêts à faire de la maternité de substitution ou de l’adoption, qui sont deux possibilités énormes pour moi.

« Cela m’a vraiment fait plaisir d’avoir d’autres moyens de communication pour les personnes qui meurent d’envie de devenir maman. Je fais partie de ces personnes. J’ai hâte de voir à quoi ressemblera ce voyage, mais il sera un peu différent. Au bout du compte, je m’en fiche. Ce sera le mien. Ce sera mon bébé. »