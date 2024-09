Selena Gomez révèle qu’elle ne peut pas être enceinte à cause de problèmes médicaux

Selena Gomez a hâte de devenir maman un jour. Mais dans une nouvelle interview, la chanteuse et actrice a révélé qu’elle ne pourrait pas vivre sa grossesse ni accoucher en raison de complications médicales.

En parlant à La foire aux vanités Dans un article publié lundi (9 septembre), Gomez a déclaré en toute franchise qu’elle souhaitait fonder une famille avec son petit ami Benny Blanco à l’avenir. Cependant, elle dit que cela ne sera pas « nécessairement [be] comme je l’avais imaginé.

« Je n’ai jamais dit ça », a-t-elle déclaré à la publication. « Mais je ne peux malheureusement pas porter mes propres enfants. J’ai beaucoup de problèmes médicaux qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger. C’est quelque chose dont j’ai dû faire le deuil pendant un certain temps. »

« Je pensais que cela se passerait comme cela arrive à tout le monde », a poursuivi Gomez, qui a parlé ouvertement de ses difficultés avec le lupus depuis qu’elle a révélé son diagnostic à Panneau d’affichage en 2015. « Je me sens beaucoup mieux avec ça. Je trouve que c’est une bénédiction qu’il y ait des gens formidables prêts à faire de la maternité de substitution ou de l’adoption, deux possibilités énormes pour moi. »

« J’ai hâte de voir à quoi ressemblera ce voyage, mais il sera un peu différent », a-t-elle ajouté. « Au bout du compte, je m’en fiche. Ce sera à moi. Ce sera mon bébé. »

L’interview intervient environ quatre mois après que Blanco, qui sort avec la fondatrice de Rare Beauty depuis juillet 2023, a déclaré à Howard Stern qu’avoir des enfants avec sa petite amie était son « prochain objectif » dans la vie. « C’est toujours un sujet de conversation pour moi tous les jours », a ajouté le producteur à l’époque.

« Il ne peut pas mentir », a déclaré Gomez La foire aux vanités de l’intervention révélatrice de son petit ami dans une émission de radio. « Après l’interview, j’étais morte de rire. Du genre : ‘Tu aurais autre chose à dire ?’ »

« Je n’ai jamais été aimée de cette façon », a-t-elle poursuivi à propos de Blanco. « Il a été une lumière. Une lumière absolue dans ma vie. C’est mon meilleur ami. J’adore tout lui dire. »

L’article de couverture intervient au milieu d’une période chargée pour Gomez, qui a récemment franchi le cap du milliardaire grâce à son entreprise de maquillage, ses investissements et ses projets de musique et d’actrice, selon un rapport du 6 septembre de BloombergElle est actuellement en lice pour une nomination aux Emmy Awards de la meilleure actrice pour sa performance dans Il n’y a que des meurtres dans l’immeubledont la quatrième saison a été diffusée pour la première fois le 27 août, et elle est acclamée par la critique pour son rôle dans le film de Jacques Audiard Émilia Pérezqui sortira sur Netflix en novembre après sa première en mai au Festival de Cannes.

Comme elle l’a répété dans l’interview, ses plus grandes priorités en ce moment sont ses relations. « Avant de rencontrer mon petit ami, j’ai été célibataire pendant cinq ans, à l’exception de quelques rendez-vous », a-t-elle déclaré à la publication. « Et je me disais : « OK, si c’est l’ambiance, alors qu’est-ce qui est le plus important pour moi ? La famille. » »

Voir la couverture de Vanity Fair de Gomez ci-dessous :