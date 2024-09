Selena Gomez révèle qu’elle ne peut pas avoir d’enfants et parle de sa relation avec Benny Blanco et des rumeurs de fiançailles | Benny Blanco, Selena Gomez | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

À propos de son documentaire Mon esprit et moi:

« J’ai demandé à mon équipe s’il était possible de me retirer. Des avocats sont intervenus, mais nous n’avons jamais porté l’affaire devant Apple parce que tout était bloqué… Quand le film est sorti, je n’ai rien regardé pendant quelques jours, puis j’ai eu peur de sortir de chez moi… J’ai commencé à l’accepter et j’ai eu le sentiment que c’était une très bonne chose. Cependant, j’aime rappeler aux gens que je suis loin de là où je suis maintenant. Mon esprit n’était pas normal et chimiquement déséquilibré, et c’était vraiment difficile. Les gens me traitaient de victime. Cela me frustre, car être vulnérable est en fait l’une des choses les plus fortes que l’on puisse faire. Ce récit ne va pas prendre le dessus sur ma vie. Je suis reconnaissant chaque jour. Et j’ai mes jours comme tout le monde, mais je ne suis pas une victime. J’ai juste survécu à beaucoup de choses. Il n’y a pas une part de moi qui souhaite que quelqu’un se sente désolé pour moi. »

Sur la façon dont elle s’aide à se sentir bien, notamment grâce à des exercices mentaux :

« Je me rappelle que je vais bien. Je me concentre un instant. « Où suis-je ? Je suis assis au bureau. Tous ceux que j’aime sont là. Il y a de la nourriture. Je peux manger quelque chose. Je peux faire une sieste ici avant de partir. » Je me projette dans le présent. Je suis prêt à tout, c’est juste que maintenant je suis correctement soigné. »

Sur sa motivation et sa carrière :

« C’est aussi simple que ça. Je ne veux pas que les gens pensent que je ne suis pas reconnaissante de ce que j’ai. »

Parler espagnol en Émilia Pérez:

« Parler espagnol n’est pas si difficile pour moi, mais je ne le parle pas couramment. Je dirais que ça va. J’ai décroché mon premier emploi et tout était dominé par l’anglais… Je peux très bien chanter en espagnol. »

À propos de la nouvelle musique :

« Je ne sais pas si je suis prête, vous savez ? C’est un espace vulnérable. Le métier d’acteur a toujours été mon premier amour. La musique n’est qu’un passe-temps qui m’a échappé. Maintenant, elle fait partie de moi, donc je ne pense pas que je vais aller nulle part. Je ne suis juste pas encore prête. »