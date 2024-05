Selena Gomez révèle qu’elle avait l’intention d’adopter avant de rencontrer Benny Blanco et répond à ses récents commentaires sur le mariage et le fait d’avoir des enfants avec elle | Benny Blanco, Selena Gomez | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Selena Gomez s’ouvre sur ses projets familiaux pour l’avenir.

Le joueur de 31 ans s’est exprimé dans une nouvelle interview pour TEMPSLes 100 entreprises les plus influentes de problème, où son entreprise Beauté rare est sur la liste.

Dans l’entretien, Séléna a parlé de son projet d’adopter un enfant à un certain âge avant de rencontrer son petit ami Benny Blancoet elle a réagi à ses récents commentaires sur le fait de se marier et d’avoir des enfants avec elle.

Continuez à lire pour découvrir ce qu’elle a dit…

«J’ai été seul pendant cinq ans et je m’y suis vraiment habitué» Séléna dit. «Beaucoup de gens ont peur d’être seuls et je me suis probablement torturé dans la tête pendant environ deux ans en étant seul, puis je l’ai en quelque sorte accepté. Ensuite, j’ai élaboré mon plan : j’allais adopter à 35 ans si je n’avais rencontré personne.

Elle a ajouté quand elle a réalisé qu’elle l’aimait bien, ce qui s’est produit lorsqu’il l’a amenée à rencontrer un ami lors d’une fête d’anniversaire, et elle a dit: « Cela arrive quand on s’y attend le moins. »

Lors d’une récente apparition sur Le spectacle Howard Stern, Benny a dit que le prochain objectif de la vie, ce sont les enfants et qu’il se voit bien se marier Séléna.

« Il ne peut pas mentir pour sauver sa vie. Si on lui pose une question, il y répondra. Séléna dit TEMPS de son ouverture. «Je chéris chaque instant avec lui. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je sais qu’il n’ira nulle part de si tôt.

Après BennyDans les commentaires, une source s’est ouverte sur les projets du couple, soulignant qu’ils n’avaient pas encore de projets mis en place, mais qu’ils avaient parlé de leur avenir.