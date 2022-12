Selena Gomez révèle la conversation de Madonna au mariage de Britney Spears – Hollywood Life

Voir la galerie





Selena Gomez et Madonela conversation à Britney Spears‘ mariage à Sam Asghari le 9 juin était tout sauf gênant, selon Selena. Dans une soumission vidéo à Vogue, que le point de vente a partagé sur son Instagram, l’actrice et chanteuse de 30 ans a révélé de quoi elle et Madge, 64 ans, avaient discuté – et cela n’avait rien à voir avec leur amour commun de la musique. Alors, de quoi ont discuté les deux pop stars ?

“Avant la sortie de mon documentaire, j’ai pu aller au mariage de Britney et j’ai pu voir Madonna. C’était vraiment adorable. Elle a posé des questions sur Alek et sur le déroulement du processus », a déclaré Selena au point de vente, faisant référence à Alek Keshishianqui a réalisé et produit le récent documentaire de Selena, Selena : mon esprit et moi, qui parlait d’elle surmontant sa bataille contre les problèmes de santé mentale. Selena a dit Vogue que Madonna “semblait vraiment gentille” pendant leur conversation.

En plus de sa conversation avec Madonna, Selena a parlé de l’album sur lequel elle travaille. Elle a assuré à ses fans que cet album allait être légèrement différent de ses derniers, qui avaient une connotation mélancolique – et souvent triste. “En ce qui concerne la nouvelle musique, ça va être très amusant”, a déclaré Selena Vogue. “Ça va être très puissant, édifiant et assez direct, c’est exactement ce que je ressens.”

Elle a également parlé de sa relation avec sa sœur cadette, Gracie. « Ma petite sœur Gracie a 8 ans. Je pensais que j’aurais un peu plus de temps avec mes vêtements, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Elle aime emprunter toutes mes chaussures. En fait, elle peut s’adapter à mes chaussures, elle va être très grande. Elle peut tout faire avec moi. Je ne suis même pas une soeur. Je suis comme une deuxième maman. Elle ne peut pas prendre mes boucles d’oreilles », a déclaré Selena avant de se rendre compte que les boucles d’oreilles contenaient la lettre « G ». “En fait, elle peut prendre le G”, a-t-elle ajouté.

Comme si ce n’était pas assez juteux, Selena a dit à Vogue quelle est sa chanson de Noël préférée et quelle est sa chose préférée à faire à New York. “L’une de mes chansons de Noël préférées était” Santa Baby “et c’est parce que ma mère jouait quand j’étais plus jeune et elle a chanté cette chanson”, a déclaré Selena. « Ma chose préférée à faire à New York est tout. J’ai l’impression d’être traité comme tout le monde et j’apprécie l’honnêteté. J’aime la nourriture. J’aime la culture. C’est définitivement ma nouvelle maison à coup sûr.

