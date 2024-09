Selena Gomez répond aux critiques après avoir révélé qu’elle ne pouvait pas porter d’enfants

Selena Gomez parle ouvertement de ses problèmes de santé liés à ses « problèmes médicaux ».

La star de « Only Murders in the Building » a parlé de ses problèmes de santé très médiatisés lors d’un dîner de Women in Film, assise à côté de sa petite sœur Gracie.

« Je crois vraiment qu’il y a du pouvoir à être vulnérable et à dire aux gens quand on a besoin d’aide et quand on en a besoin », a déclaré Gomez lors du dîner, selon les vidéos de fans partagées sur X.

« Alors oui, j’ai dit que je ne pouvais pas avoir d’enfant. Oui, j’ai dit que j’étais bipolaire », a déclaré Gomez.

D’autres invités ont applaudi Gomez, mais l’interprète de « It Ain’t Me » a précisé qu’elle n’avait pas « tout ce qu’il faut ».

« Je veux seulement défendre les femmes et c’est pour cela que je partage », a poursuivi Gomez. « C’est pour cela que j’aime être honnête, parce que tout le monde traverse une épreuve… Je suis moi et c’est tout ce que je peux être. »

Gomez a longtemps décrit en public ses luttes contre une série de problèmes de santé, remontant à près d’une décennie.

En 2015, elle a révélé son diagnostic de lupus, une maladie auto-immune, lors d’une interview avec le magazine Billboard, expliquant au média qu’elle avait également subi une chimiothérapie. Deux ans plus tard, en 2017, elle a reçu une greffe de rein de la part de son amie et collègue actrice Francia Raisa.

En 2022, Apple a publié un documentaire intitulé « Selena Gomez : My Mind and Me » qui détaillait les difficultés de l’animatrice de « Selena + Chef » avec la santé mentale et sa relation complexe avec la célébrité. Récemment, dans un Article de couverture de Vanity Fair plus tôt ce mois-ci, elle a révélé qu’elle était incapable de porter un enfant pour des raisons médicales.

« Je n’ai jamais dit ça », a confié Gomez à VF. « Mais je ne peux malheureusement pas porter mes propres enfants. J’ai beaucoup de problèmes médicaux qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger. C’est quelque chose dont j’ai dû faire le deuil pendant un certain temps. »

Malgré la réaction négative, Bloomberg a indiqué que Gomez était devenue quelque chose de rare plus tôt ce mois-ci.

Le Fondatrice de Rare Beauty, 32 ans, est désormais milliardaire sur la Indice Bloomberg des milliardaires Avec une fortune estimée à 1,3 milliard de dollars grâce au succès de sa marque Rare Beauty, l’actrice et chanteuse a amassé sa fortune en devenant l’une des plus jeunes milliardaires d’Hollywood après une carrière digne d’un conte de fées, qui a débuté avec son rôle de star dans « Les Sorciers de Waverly Place » sur Disney Channel.

