Selena Gomez répond au drame de Francia Raisa après avoir déclaré que Taylor Swift était sa “seule amie” dans l’industrie

Selena Gomez a répondu aux critiques après avoir déclaré que Taylor Swift était sa seule amie dans l’industrie lors de la promotion de son documentaire “My Mind and Me”.

Le commentaire de Gomez a apparemment bouleversé son amie proche Francia Raisa – qui a fait don d’un rein au musicien en 2017.

Dans un article de couverture avec Rolling Stone publié le 3 novembre, la chanteuse “Lose You to Love Me” a affirmé qu’elle avait l’impression de “ne pas appartenir” à l’industrie parce qu’elle n’était pas amie avec le “groupe cool”.

“Je n’ai jamais fait partie d’un groupe cool de filles qui étaient des célébrités. Mon seul ami dans l’industrie est vraiment Taylor [Swift]donc je me souviens avoir eu l’impression de ne pas appartenir”, a-t-elle déclaré au point de vente.

Dans un commentaire supprimé depuis sur un post Instagram soulignant la citation, Raisa a écrit “Intéressant”, selon plusieurs rapports.

Gomez a ensuite commenté un TikTok expliquant l’écriture dramatique perçue, “Désolé, je n’ai pas mentionné toutes les personnes que je connais.”

Raisa, qui joue dans “How I Met Your Father”, a rencontré Gomez pour la première fois en 2007 lorsque les deux ont fait une apparition dans un hôpital pour enfants. Dix ans plus tard, Raisa a fait don d’un rein à Gomez.

L’ancienne star de Disney a révélé la nouvelle après une opération réussie.

“J’ai donc découvert que j’avais besoin d’une greffe de rein à cause de mon lupus et que j’étais en convalescence. C’était ce que je devais faire pour mon état de santé général”, a écrit Gomez dans la légende d’un article annonçant sa greffe de rein à l’époque. “Il n’y a pas de mots pour décrire comment je peux éventuellement remercier ma belle amie Francia Raisa. Elle m’a offert le cadeau et le sacrifice ultimes en me faisant don de son rein. Je suis incroyablement bénie. Je t’aime tellement, ma sœur.”

Raisa a également parlé de la greffe.

“Je suis plus que reconnaissante que Dieu me fasse confiance avec quelque chose qui a non seulement sauvé une vie, mais a changé la mienne dans le processus”, écrivait-elle à l’époque. “Cela faisait partie de notre histoire, et nous la partagerons bientôt, mais ce qui est important maintenant, c’est que ce n’est pas la seule histoire.”

Cependant, Raisa n’a pas été incluse dans le documentaire de Gomez “My Mind and Me”.

Le documentaire, qui est sorti sur Apple TV+ le 4 novembre, a été réalisé par Alek Keshishian. Il documente la lutte de Gomez contre la santé, l’anxiété et la dépression au cours des six dernières années.

“Je n’avais aucun intérêt à faire un documentaire pop traditionnel”, a déclaré Keshishian à propos du film, a rapporté Variety. “Je voulais montrer quelque chose de plus authentique et Selena l’a fait aussi. Elle a une vulnérabilité brute qui m’a capturé… Je n’avais aucune idée alors que cela deviendrait un travail d’amour de six ans.”

“Tout ce que j’ai traversé, ça va être là. J’en fais juste mon ami maintenant”, a également déclaré Gomez dans le documentaire.

“Je sais que c’est le début pour moi.”

Gomez a publiquement lutté avec sa santé mentale pendant des années. En 2014, l’ancienne star de Disney est entrée dans un établissement de santé mentale peu de temps après avoir reçu un diagnostic de lupus et a révélé plus tard qu’elle avait été diagnostiqué un trouble bipolaire.

“Mon lupus, ma greffe de rein, ma chimiothérapie, ma maladie mentale, mes chagrins d’amour très publics – ce sont toutes des choses qui auraient honnêtement dû me faire tomber”, a expliqué l’actrice dans une interview de 2020 avec le magazine Elle. “Chaque fois que je traversais quelque chose, je me disais : ‘Quoi d’autre ? À quoi d’autre vais-je devoir faire face ?'”

