Selena Gomez répond apparemment aux Body Shamers après les Golden Globes – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Selena Gomez, 30 ans, a semblé répondre aux haineux et aux honteux du corps après les Golden Globe Awards 2023. La chanteuse, qui a amené son adorable petite soeur Gracie, 9 ans, comme son rendez-vous à l’émission, a parlé de son poids lors d’un livestream de la même nuit. Dans le clip, elle était assise dans une voiture avec son jeune frère et a dit qu’elle était “un peu grande” parce qu’elle profitait des “vacances”.

@popnewsdaily Elle diffusait également Taylor et Miley dans la voiture 😭 #selenagomez #bodyshaming #bodypositivity #mileycyrus #taylorswift ♬ son original – PopNewsDaily

“Je suis un peu grande en ce moment parce que je me suis amusée pendant les vacances”, a-t-elle déclaré à ses abonnés pendant le flux, qui a été capturé par PopActualitésQuotidien. Elle s’est ensuite tournée vers Gracie et lui a demandé son avis, en disant “n’est-ce pas?” avant de rire. La talentueuse star a également joué son pote Taylor Swiftla musique de fond du flux.

Les commentaires en direct de Selena interviennent après que les trolls ont commenté son poids lorsqu’elle a frappé le tapis rouge et la cérémonie de la grande remise des prix. La beauté portait une magnifique robe noire sans bretelles Valentino avec des attaches de manches amovibles violet foncé gonflées. Elle avait également les cheveux relevés en queue de cheval haute, portait des talons noirs à lanières et accessoirisée avec des boucles d’oreilles pendantes.

Selena s’est présentée aux Globes pour honorer sa nomination dans la catégorie Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – Musique ou comédie pour son travail dans Hulu’s Seuls les meurtres dans le bâtiment. Gracie a également posé pour quelques photos avec elle à un moment donné et portait une robe avec un haut argenté scintillant et une jupe beige. Bien qu’elle n’ait pas fini par gagner, Selena et Gracie ont fini par être l’un des duos les plus mémorables du tapis rouge.

En plus de faire les gros titres pour ses photos sur le tapis rouge et son apparition lors de la cérémonie, Selena s’est rendue sur son propre Instagram pour partager des moments de la soirée amusante. Elle a posté des photos d’elle en train de traîner avec des amis dans un restaurant, où elle a posé avec un délicieux gâteau qui disait “WE LOVE YOU SELENA” dessus, et elle et Gracie se serrant dans les bras en dehors de la cérémonie.

