Selena Gomez répond à la révélation des enfants de son petit ami Benny Blanco

Selena Gomez sait que le véritable amour est d’une beauté rare.

C’est pourquoi, quand il s’agit de sa relation avec Benny Blanco-qui a récemment partagé son désir de se marier un jour et d’avoir des enfants avec le magnat de la beauté-, la révélation ne lui fait pas peur.

« Il ne peut pas mentir pour sauver sa vie », a-t-elle plaisanté. un entretien avec TEMPS, publié le 29 mai, après que les citations de Benny aient été évoquées. « Si on lui pose une question, il y répondra. »

Mais même si la femme de 31 ans, dont la vie privée est soumise à des spéculations et à un examen public depuis des décennies, est plus prudente avec ce qu’elle partage, elle ne lui en veut pas.

« Je sais ce que les gens peuvent faire aux gens que j’aime », a-t-elle expliqué. « Mes propres fans, que j’adore et que j’ai l’impression d’avoir façonné qui je suis, me diront les choses les plus blessantes sur la façon dont je vis ma vie. Mais il a la force en lui qu’aucun de ces bruits ne le dérange. »

Elle a poursuivi : « C’est vraiment impressionnant, et je chéris chaque instant passé avec lui. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je sais qu’il n’ira nulle part de si tôt. »