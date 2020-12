Selena Gomez réfléchit à une année rare de conflits et de succès.

Dans une nouvelle interview avec Panneau d’affichage, publié le 17 décembre, la chanteuse de « Lose You to Love Me » s’est ouverte sur ce que c’était de sortir son album très personnel Rare-qui allait devenir son troisième album numéro un dans les charts – en janvier 2020, juste deux mois avant que la pandémie de coronavirus ne frappe les États-Unis.

« Il y a ce sentiment doux-amer, bien sûr », a déclaré Selena à la sortie. « Je préférerais de beaucoup que le monde soit dans un meilleur endroit. Pourtant, en même temps, c’était si beau de voir que ma musique pourrait, espérons-le, apporter à certaines personnes une sorte de joie au milieu de cela. »

cependant, Rare n’était pas sa seule réalisation majeure au cours d’une année difficile. Elle a également lancé sa ligne de cosmétiques Rare Beauty et a joué dans l’émission de cuisine HBO Max. Selena + Chef. Elle a même commencé à tourner la série Hulu Seuls les meurtres dans le bâtiment, son premier rôle télévisé scénarisé depuis son passage sur Disney Channel les Sorciers de Waverly Place.