Selena Gomez réagit après que ses photos avec Hailey Bieber soient devenues virales

L’auteur-compositeur-interprète populaire Selena Gomez, qui compte des millions de fans dans le monde, fait souvent la une des journaux. Elle a récemment parlé d’elle et de la photo de Hailey Bieber qui est devenue virale le mois dernier, dans sa récente interview.

Selon Fox News, interrogé à ce sujet lors d’une récente interview avec Vulture, Gomez a répondu : “Ouais, ce n’est pas grave. Ce n’est même pas une chose.” La photo à laquelle il est fait référence a été cliquée le mois dernier lors d’un événement du Academy Museum of Motion Pictures et Selena et Hailey y ont été vues en train de se promener ensemble. Le duo a longtemps été opposé par les fans parce que Hailey a épousé l’ex-petit ami de Selena, Justin Bieber.





Justin et Selena sont sortis ensemble pendant huit ans. Pendant leurs pauses, il était lié à Hailey et Sofia Richie, parmi plusieurs autres. Cependant, après s’être réconciliés pour la dernière fois à la fin de 2017, ils l’ont appelé en mars de l’année suivante, à peu près au même moment où Justin a ravivé sa romance avec Hailey, qu’il a épousée en 2018.

Les fans de Selena ont critiqué la relation du couple marié et remis en question son timing. Lors de l’événement, lorsque le photographe Tyrell Hampton a publié la photo de Selena et Hailey s’étreignant sur Instagram, la section des commentaires était remplie de personnes choquées par l’amitié, de celles qui ne croyaient pas que la réconciliation était réelle et de celles qui la pensent. Il est temps de les laisser tranquilles et de passer à autre chose, a rapporté Fox News.

La photo a été publiée quelques semaines seulement après que Hailey ait participé à une interview où elle a parlé de sa relation avec Justin et de la façon dont elle gère toute la haine qui lui arrive avec des gens affirmant qu’elle a volé Justin à Selena. quelqu’un d’autre, et c’est très bien. Vous pouvez souhaiter que tout ce que vous voulez, mais ce n’est tout simplement pas le cas”, a déclaré Hailey.

Selon Fox News, en ce qui concerne sa relation avec Gomez, elle a expliqué qu’il n’y avait rien d’autre que de l’amour entre eux et qu’ils “ne devaient rien à personne sauf du respect”. (Avec les entrées de l’ANI)