Selena Gomez réagit à son poids pendant la relation avec Justin Bieber – Hollywood Life

Selena Gomez a récemment eu vent d’un TikTok de novembre 2022 qui a commenté son poids pendant sa relation avec Justin Bieber. La vidéo, que vous pouvez voir ici, présentait des photos de Selena pendant les années où elle était avec Justin. La vidéo commence par un message sur l’écran qui dit: “La raison pour laquelle Selena est toujours maigre quand elle sort avec Justin.” Il clignote ensuite sur une capture d’écran d’une publication Instagram apparemment vieille de plusieurs années, où Selena a répondu à un fan à propos de l’une de ses ruptures avec Justin.

Le fan a expliqué: “Selena Gomez a posté un beau selfie plus tôt et je lui ai commenté:” Justin Bieber a vraiment foiré. Je vous aime toujours tous les deux, Jelena pour toujours <3. Elle a ensuite partagé une nouvelle publication de ce que Selena aurait dit à son message. "Pas d'amour. [He’d] plutôt des modèles. Je suis juste trop normale », aurait écrit Selena. De nos jours, cependant, Selena a semblé confirmer que la capture d'écran était légitime, en commentant le TikTok avec un emoji au visage triste. Elle ne s'est pas développée plus loin que cela, mais son simple commentaire a reçu beaucoup d'attention.

Selena et Justin sont sortis ensemble de 2009 à 2018. Après leur séparation finale, Justin a renoué avec un autre ex, Hailey Bieberqu’il a épousée en septembre 2018. Selena et Hailey s’affrontaient depuis des années, mais ont confirmé qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre elles lorsqu’elles ont posé ensemble pour des photos lors d’un événement en octobre.

En avril, Selena a été franche sur son image corporelle dans une vidéo TikTok, qui visait les body-shamers. “Honnêtement, je ne me soucie pas de mon poids parce que les gens s’en foutent de toute façon”, a déclaré Selena. « ‘Tu es trop petit, tu es trop grand, ça ne rentre pas, meh meh meh.’ Putain, je suis parfait comme je suis. Morale de l’histoire? AU REVOIR!”

Selena a subi une greffe de rein en 2017 et lutte contre les poussées de lupus depuis des années. Elle a précédemment expliqué que les médicaments qu’elle doit prendre ont fait fluctuer son poids de temps en temps. “Pour moi, j’ai vraiment remarqué quand les gens ont commencé à m’attaquer pour ça”, a déclaré Selena sur le Redonner à la génération podcast en 2019. “[The comments about my weight] m’a beaucoup plu. Ça m’a vraiment chamboulé un peu. »

