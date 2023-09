Selena Gomez réagit à la performance d’Olivia Rodrigo aux VMA : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Le cœur de chacun battait un peu trop vite pendant Olivia Rodrigo Performance des VMA le 12 septembre. Elle a totalement trompé la foule, y compris Selena Gomez, 31 ans, avec un faux dysfonctionnement de scène. Alors qu’Olivia, 20 ans, continuait à chanter « Vampire », les pièces pyrotechniques derrière elle semblaient fonctionner mal.

À un moment donné, même Olivia semblait un peu effrayée. La caméra s’est tournée vers la foule et on pouvait voir Selena tenant sa main devant son oreille. Alors qu’elle regardait la performance d’Olivia, ses yeux semblaient très inquiets.

La réaction de Selena met Olivia Rodrigo en chantant lmao pic.twitter.com/qBuddt9tse -ruso 🩵 (@dmpolop) 13 septembre 2023

Olivia a été précipitée hors de la scène alors que le « dysfonctionnement » s’aggravait, mais ce n’était qu’un acte. La performance était un clin d’œil au clip vidéo « Vampire » d’Olivia dans lequel elle est précipitée hors de la scène de la même manière. Le HSMTTMTS L’ancienne élève est revenue sur scène et a chanté son tube « Get Him Back ».

Selena était l’une des stars qui sont apparues de manière inattendue sur le tapis des VMA avant le spectacle. Le Seuls les meurtres dans le bâtiment star éblouie dans une robe à fleurs rouge. Taylor Swift33 ans, la meilleure amie de Selena, a également fait une apparition surprise et respirait Réputation des vibrations dans son noir Versace robe.

Olivia a récemment évoqué les rumeurs de mésentente entre elle et Taylor. Olivia a notamment dû attribuer à Taylor des crédits pour l’écriture de deux de ses chansons sur son premier album, Aigre, et donc renoncer à des millions de royalties. Dans sa récente Pierre roulante interview, Olivia a déclaré qu’elle n’avait « aucun problème avec qui que ce soit ».

Cependant, la chanteuse a déclaré qu’elle avait été « prise au dépourvu » par toute la situation. Elle a ajouté : « À l’époque, c’était très déroutant, et j’étais verte, j’avais les yeux brillants et la queue touffue. Est-ce bien l’expression ? »

Lorsqu’on lui a demandé si elle obligerait un artiste à lui attribuer le mérite d’une chanson si une situation comme celle-ci se produisait à l’avenir, Olivia a répondu : « Je ne pense pas que je ferais jamais ça personnellement. Mais qui peut dire où je serai dans 20, 30 ans ? Tout ce que je peux faire, c’est écrire mes chansons et me concentrer sur ce que je peux contrôler.