Selena Gomez qualifie la rupture de Justin Bieber de “meilleure chose qui me soit jamais arrivée”

Selena Gomez a parlé de sa rupture avec Justin Bieber, la décrivant comme la “meilleure chose qui lui soit jamais arrivée”.

Dans le nouveau documentaire de la pop star intitulé “Selena Gomez : My Mind & Me”, sorti vendredi sur Apple TV+, la chanteuse s’est confiée sur la fin de sa relation avec Bieber en 2018.

“C’est plus qu’un amour perdu”, a-t-elle déclaré à propos de sa chanson à succès de 2019, “Lose You To Love Me”, largement considérée comme liée à sa rupture avec Bieber. “C’est moi qui apprends à me choisir, à choisir la vie, mais aussi à espérer que les gens puissent y trouver la grâce et la paix. La chanson parle de savoir que vous avez complètement perdu chaque partie de qui vous êtes juste pour vous redécouvrir à nouveau.”

Gomez et Bieber ont eu une romance récurrente qui s’est étendue de 2012 à 2018. Peu de temps après leur séparation définitive, Bieber a épousé Hailey Baldwin.

SELENA GOMEZ PARTAGE LA BANDE-ANNONCE DOCUMENTAIRE “MON ESPRIT ET MOI”: “JE SUIS RECONNAISSANTE D’ÊTRE EN VIE”

“Tout était si public”, a-t-elle déclaré à propos de la scission sous les yeux du public. “Je me sentais hanté par une relation passée que personne ne voulait abandonner. Puis je l’ai dépassée et je n’avais plus peur.”

Gomez a réfléchi à la fin de la relation et à la façon dont elle a finalement trouvé la lumière dans une situation sombre.

“J’ai l’impression que j’ai dû traverser le pire chagrin d’amour possible, puis tout oublier en un clin d’œil, c’était vraiment déroutant”, a-t-elle poursuivi. “Mais je pense juste que cela devait arriver, et finalement c’est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.”

Récemment, l’ancienne star de Disney a parlé d’une photo virale avec Haley Bieber d’octobre, dans laquelle ils ont été photographiés en train de traîner à l’Academy Museum of Motion Pictures.

“Ouais, ce n’est pas grave”, a-t-elle dit Vautour. “Ce n’est même pas une chose.”