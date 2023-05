Selena Gomez porte un manteau en cuir et des sandales pour le concert de Beyoncé : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Selena Gomez30 ans, a semblé passer un bon moment lorsqu’elle a assisté Beyoncéc’est Visite Renaissance concert à Paris, France vendredi. La chanteuse a porté une longue veste en cuir noir et des tongs assorties alors qu’elle se mêlait aux autres spectateurs du concert. Elle avait également les cheveux relevés en un chignon haut et accessoirisés avec d’épaisses boucles d’oreilles en argent.

À un moment donné, Selena a attiré l’attention pour avoir semblé frustrée par un agent de sécurité, dans une vidéo obtenue par TMZ. On ne sait pas de quoi elle parlait avec le garde ou pourquoi, est-elle bouleversée. Le point de vente a rapporté que cela avait quelque chose à voir avec le fait d’être tenu à l’écart des fans qui montaient vers elle, mais rien n’a été confirmé.

L’apparition de Selena au spectacle de Beyonce survient quelques semaines seulement après qu’elle a été vue en train d’assister à son copain Taylor Swiftc’est Visite des époques à Arlington, TX en avril. Elle a amené son adorable petite soeur, Gracie9 ans, qui s’habillait d’une robe violette semblable à celle que Taylor portait pendant sa Parlez maintenant visite. À un moment donné pendant le spectacle, le crooner « Midnight Rain » a même donné à Gracie le chapeau noir qu’elle portait pour sa performance de « 22 », ce qu’elle fait pour quelqu’un de spécial à chaque spectacle.

Après le concert épique, Selena s’est rendue sur Instagram pour remercier Taylor, avec qui elle est amie depuis des années, d’avoir rendu l’expérience spéciale pour Gracie. « Merci bestie de m’avoir transporté, moi et ma poule mouillée, dans votre monde mystique, euphorique et spécial. Fier de vous connaître ! Je t’aime pour toujours et à jamais », a-t-elle écrit à côté des photos et de la vidéo de la jeune mignonne pendant le spectacle.

Quand Selena ne fait pas la une des journaux pour ses concerts, elle le fait pour sa vie amoureuse. La star talentueuse était récemment liée de manière romantique à Zayn Malik. Tout a commencé lorsqu’une vidéo TikTok des deux assis ensemble dans un restaurant est devenue virale en mars. Ni l’un ni l’autre n’ont confirmé ou nié la prétendue nouvelle romance, mais Selena a également été récemment vue avec l’assistante du crooner « Pillow Talk », Taryn Zimmermannà l’extérieur du restaurant Nobu.

