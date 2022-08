Selena Gomez porte un maillot de bain coloré dans la vidéo TikTok – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : La’Mariette/MEGA

Selena Gomez avait l’air incroyable dans un maillot de bain une pièce violet! La jeune femme de 30 ans fraîchement frappée a secoué le numéro de coupe bustier alors qu’elle passait ses vacances en Méditerranée dans une nouvelle vidéo TikTok publiée le mercredi 3 août. Selena a posé sur un bateau alors qu’elle promouvait la positivité corporelle avec un clip audio sur “l’aspiration” alors qu’elle se prélassait, embrassant fièrement ses courbes. “Je ne suis pas en train de sucer”, a-t-elle dit tout en étant assise sur un bateau.

@Selena Gomez Vaca soi ♬ son original – unwinewithtashak

Le maillot de bain violet rehaussé de fleurs orange fait partie d’une ligne de maillots de bain capsule 2020 pour La’Mariette qu’elle a co-conçue avec des copains Thérèse Mingus et Morgan Brutoçao. La collection a été entièrement réalisée dans le même tissu, mais dans des formes différentes, notamment un haut de bikini croisé, un bas à nouer, un paréo et un bas de bikini bustier. La Les sorciers de Waverley Place alun a spécifiquement secoué la pièce “Gracie”, du nom de sa petite demi-sœur Gracie Teefeymaintenant 9.

Selena brillait tout simplement lors de son voyage, gardant ses cheveux noirs en queue de cheval décontractée. Son teint était au rendez-vous avec un maquillage neutre, probablement de sa propre ligne Rare Beauty qui a été lancée en septembre 2020. La diversité et l’inclusion sont au cœur de la philosophie de sa marque, qui a frappé le marché avec 48 teintes de fond de teint impressionnantes et des correcteurs assortis. Elle a choisi de porter juste une paire audacieuse de boucles d’oreilles en argent en forme de trombone pour son look de jour de bateau.

La PDG de la beauté a précédemment parlé de la conception de sa toute première ligne de maillots de bain, révélant qu’elle était inspirée par son amour d’être à l’extérieur. “C’était vraiment amusant pour nous de jouer avec la création de maillots de bain parce que Theresa, Morgan et moi aimons tellement être dehors”, a déclaré Selena en 2020. “Après avoir parcouru des échantillons, ma couleur préférée était le violet. Je voulais rester à l’écart des couleurs que j’ai l’habitude d’aimer le rouge et le blanc », a-t-elle ajouté à propos de la ligne de six pièces.