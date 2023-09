Selena Gomez porte un corset plongeant à Paris : photo – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Selena Gomez, 31 ans, était superbe lorsqu’elle est descendue dans les rues de Paris le 25 septembre ! La chanteuse a porté un corset noir décolleté en Marc Jacobs complet avec un Alexandre Wang blazer noir. Selena a lié le look avec un pantalon noir taille haute, également d’Alexander Wang, et une ceinture assortie noire et argentée autour de sa taille.

Bien sûr, la femme de 31 ans s’est assurée d’ajouter quelques accessoires supplémentaires pour ajouter une touche d’éclat à son ensemble, notamment une paire de Mejuri cerceaux et talons en cuir noir. Peu après Photos De son look plongeant a atterri sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de Selena ont profité des commentaires pour réagir. « LA PLUS BELLE FEMME DU MONDE ****** », un admirateur tweetétandis qu’un autre ajoutée« Elle a l’air si bien. »

Plus tard, Selena a partagé un selfie de près de son maquillage du jour via son histoire Instagram. La sensation pop a bercé un smokey eye complété par un fard à paupières ailé bleu vif. Beaucoup de ses fans ont consulté la section commentaires d’une nouvelle publication pour s’extasier sur le maquillage et le reste du look de Selena. « Vous avez l’air très PDG! » un admirateur s’est évanoui, tandis qu’un autre a ajouté : « La plus belle femme à l’intérieur comme à l’extérieur. Le meilleur des meilleurs. »

Le Seulement des meurtres dans le bâtiment Le dernier ensemble entièrement noir de la star à Paris arrive un jour après que Selena a été aperçue aux côtés d’un homme mystérieux. Alors qu’elle sortait d’un hôtel le 24 septembre, la fondatrice de Rare Beauty a été photographiée aux côtés d’un éventuel prétendant et de ses amis. Nicolas Peltz et Brooklyn Beckham. Lors de la sortie, Selena avait l’air chic dans une robe léopard à col roulé et à manches longues.

Plus tôt dans la journée, Selena et ses amis ont été aperçus lors du match Paris Saint-Germain contre Olympique de Marseille, cependant, l’homme mystérieux n’était pas présent, selon Page six. Beaucoup de ses fans n’ont pas pu s’empêcher de s’extasier devant la robe à imprimé léopard de Selena dans les commentaires d’un selfie qu’elle a partagé via Instagram. « Sourire radieux ici », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « J’adore la robe et j’aime la dame ! » L’ancienne de Disney Channel a choisi d’attacher ses cheveux et de les ramener en une élégante queue de cheval et a accessoirisé la robe avec des boucles d’oreilles en or.