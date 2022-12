Selena Gomez porte du rose lors de l’after party ‘SNL’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JosiahW / BACKGRID

Selena Gomez30 ans, avait l’air incroyable à la Saturday Night Live après la fête du 11 décembre. La chanteuse et actrice, qui a fait une apparition lors de sa Seuls les meurtres dans le bâtiment co-stars Steve Martin et Martin courtlors de l’émission en direct, portait une robe pull rose surdimensionnée, des collants roses et des chaussures à plateforme assorties alors qu’elle sortait d’un véhicule dans la région de New York, NY. Elle avait la plupart de ses cheveux relevés avec quelques mèches pendantes et également accessoirisées avec de grandes boucles d’oreilles en argent.

L’amusement de Selena à l’after party s’est produit après avoir séduit les téléspectateurs en studio et à la maison lorsqu’elle a fait son apparition surprise aux côtés de Steve et Martin juste une heure avant, ce qui peut être vu ci-dessous. Elle portait une robe noire sans manches pendant son temps d’antenne, qui s’est déroulé sur une scène remplie de décorations et de lumières de vacances, et a été accueillie avec beaucoup d’acclamations. Elle n’est pas sortie jusqu’à la dernière partie du monologue, dans laquelle Steve et Martin parlaient de leurs précédents hébergements. SNL et les éloges qu’ils auraient l’un pour l’autre.

Après que Steve ait révélé qu’il avait hébergé SNL 16 fois, a-t-il plaisanté, Martin n’avait animé que trois fois. Martin a ensuite dit à Steve qu’il aimait travailler avec lui, mais qu’il s’était rendu compte qu’il n’allait pas vivre éternellement. Il a ajouté que c’était “triste parce que vous ne pourrez pas entendre les choses merveilleuses que je vais dire à votre mémorial”. Il a ensuite dit qu’il avait écrit son éloge funèbre pour Martin et Martin a répondu en lui disant qu’il en avait également écrit un pour lui.

Les acteurs comiques ont continué à lire à tour de rôle les éloges funèbres et à un moment donné, quand Steve a plaisanté en disant que Martin avait été emmené «trop tôt», il a demandé avec qui il travaillerait maintenant, et c’est alors que Selena est sortie. “Et moi?

elle a demandé. Elle a accueilli ses co-stars avec des câlins chaleureux et des sourires et elle a officiellement présenté le spectacle.

L’apparition de Selena sur SNL vient juste un jour après avoir fait la une des journaux pour avoir montré des cheveux arc-en-ciel sur TikTok. Le style était ondulé et comprenait une frange alors qu’elle se penchait pour placer ses cheveux sous un sèche-cheveux, dans la vidéo. Elle portait un haut turquoise soyeux et un jean déchiré et était magnifique.

